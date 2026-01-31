Goal.com
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الجولة 13.. كلاسيكو الهلال والاتحاد يتصدر قمم "الأسبوع الناري" ومدرب الأهلي يتحدى الجميع

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ12 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع انطلاق الأسبوع الثالث عشر.

الأسبوع الثالث عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد - الأول من فبراير 2026 -، على أن ينتهي يوم الإثنين الموافق 2 من نفس الشهر. 

  • مباريات مثيرة في الجولة الثالثة عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار يومين، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    في مقدمة هذه المباريات؛ كلاسيكو السعودية الكبير الذي يجمع بين الهلال "الثالث" والاتحاد "السادس"، في العاصمة الرياض.

    هذا الكلاسيكو سيكون مهمًا جدًا؛ من أجل اقتراب الزعيم خطوة جديدة نحو "الصدارة"، أو استعادة العميد نغمة الانتصارات بعد تراجع كبير في النتائج مؤخرًا.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv

    ومن ناحيته.. نادي الأخدود الذي خطف "الصدارة" في الجولة 12؛ سيكون على موعد مع مباراة معقدة ضد فريق الوحدة، الذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر ست مباريات.

    ولن تقل مباراة نادي الاتفاق "الوصيف"، صعوبة عن مهمة الأخدود؛ وذلك عندما يواجه التعاون، صاحب "المركز السابع".

    أما فريق النصر تحت 21 عامًا، سيضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره القادسية، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    كذلك.. سنكون على موعد مع مباراة ممتعة بين الأهلي والشباب؛ بعيدًا عن كون الفريقين يعانيان أساسًا في مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 6 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026

    * الأحد "الساعة 15:50".. النجمة ضد نيوم.

    * الأحد "الساعة 16:55".. التعاون ضد الاتفاق.

    * الأحد "الساعة 17:10".. البكيرية ضد العدالة.

    * الأحد "الساعة 18:15".. الرائد ضد العروبة. 

    * الأحد "الساعة 18:50".. الوحدة ضد الأخدود. 

    * الأحد "الساعة 21:00".. الهلال ضد الاتحاد.

    Jawwy Elite League U21saff

    - 6 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026 

    * الإثنين "الساعة 18:00".. الخليج ضد الرياض.

    * الإثنين "الساعة 18:00".. القادسية ضد النصر.

    * الإثنين "الساعة 18:05".. الفتح ضد الخلود.

    * الإثنين "الساعة 18:35".. الجبلين ضد الحزم.

    * الإثنين "الساعة 18:45".. ضمك ضد الفيحاء.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الشباب ضد الأهلي.

    Jawwy Elite League U21saff

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ حتى الآن على الأقل.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    بل أننا شاهدنا في آخر 4 جولات تحديدًا، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع الثالث عشر.

    وقبل انطلاق الجولة الثالثة عشر؛ خطف فريق الأحدود تحت 21 عامًا "صدارة" جدول ترتيب دوري جوّي، برصيد 29 نقطة من "9 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة".

    ويبتعد الأخدود بفارق نقطة وحيدة فقط، عن نادي الاتفاق "الوصيف"؛ والذي يمتلك 28 نقطة في رصيده، من 9 انتصارات وتعادل، مقابل هزيمتين.

    وتمكن عملاق الرياض الهلال، من التقدم إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ وذلك برصيد 25 نقطة من 7 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمة، وبفارق نقطة عن الغريم التاريخي النصر.

    النصر هذا العملاق العاصمي يمتلك 24 نقطة في رصيده، يحتل بهم "المركز الرابع" في جدول ترتيب الدوري؛ وبفارق نقطة عن الفتح والاتحاد، الخامس والسادس تواليًا.

    وليس ببعيد عن مراكز المقدمة؛ يتواجد ناديا التعاون ونيوم في "المركزين السابع والثامن" على التوالي، برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل مقابل 4 هزائم.

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * الأهلي "السادس عشر": 13 نقطة.

    * الرائد "العشرون": 12 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 3 نقاط.

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الـ12 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 144 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 116 حالة فوز، مقابل 28 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 6 لقاءات فقط، من أصل الـ144 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 409 أهداف إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 3.5 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد فريقان في مسابقة دوري جوّي، حققا أقل عدد من الانتصارات "مباراة واحدة"؛ بينما مثلهما يتشاركان في كونهما الأقل هزيمة، وذلك بخسارة وحيدة فقط.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 12 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الأخدود والاتفاق (9 فوز).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية والشباب (1 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (10 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الأخدود والهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (33 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الشباب والخلود (6 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (8 أهداف).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (35 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    وعزز باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا، من "انفراده" لصدارة هدافي دوري جوّي للنخبة، بعد مرور 12 جولة كاملة؛ وذلك برصيد 10 أهداف.

    ويبتعد العريني بفارق هدفين، عن 4 لاعبين دفعة واحدة؛ وهما: عمار الغامدي "الاتحاد"، عبدالله آل عجيان "الأخدود"، عاصم محمد "النصر" وجلال السالم "الاتفاق".

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 10 أهداف.

    * 2/ عمار الغامدي (الاتحاد)، عبدالله آل عجيان (الأخدود)، عاصم محمد (النصر) وجلال السالم (الاتفاق): 8 أهداف. 

    * 3/ عبدالعزيز جرموش (الهلال): 7 أهداف.

    * 4/ لؤي العبيدي (الهلال)، سلطان عيسى (الرياض)، معاذ الحبيب (الجبلين) وجيفرسون راموس (الفتح): 6 أهداف.

  • مدرب الأهلي.. "شخصية" ستُسلط عليها الأضواء في الجولة الثالثة عشر

    الآن.. سننتقل إلى نقطة جديدة؛ وهي "شخصية" ستُسلط عليها الأضواء في الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    هذه الشخصية التي ستُسلط عليها الأضواء، في الجولة الثالثة عشر؛ ليس إلا البرتغالي روي سانتوس، المدير الفني لفريق الأهلي تحت 21 عامًا.

    سانتوس رفع راية التحدي؛ معلنًا أنه سيواصل تنفيذ أفكاره فوق أرضية المستطيل الأخضر، مهما تعرض لانتفادات أو هجوم من البعض. 

    وأعلن المدير الفني البرتغالي - الذي تولى مهمته مطلع العام الحالي 2026 -؛ أنه يعمل على تحقيق "التنظيم الدفاعي" في صفوف الراقي، إلى جانب تطبيق "منظومة هجومية" محددة.

    وشدد روي سانتوس الذي خسر مع الأهلي (0-1) أمام التعاون، في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري؛ بأنه لن يتراجع عن إيصال فكرته إلى اللاعبين، خلال الفترة القادمة.

    وبالتالي.. سيترقب الجميع ماذا سيقدّم سانتوس مع الأهلي، في المباراة المرتقبة ضد نادي الشباب؛ والمقررة في الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين القادم، بتوقيت مكة المكرمة. 

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

