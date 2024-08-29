"سرقة فكرة فلورنتينو بيريز ومآسي على طريقة برشلونة" .. قرعة دوري أبطال أوروبا تعيد الأندية لـ"سخونة الماضي الأليم"

ليالي كروية ساخنة تنتظر عشاق كرة القدم..

أجريت في موناكو الفرنسية، مساء اليوم الخميس، قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بـ"نظامها الجديد"؛ حيث تشهد مشاركة 36 فريقًا، بدلًا من 32.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.. صفعة لبرشلونة وريال مدريد يواجه ثنائي التاريخ

وتقام النسخة الجديدة من المسابقة القارية بـ"نظام الدوري (النقاط)"، وليس المجموعات - مثلما كان يحدث سابقًا -؛ حيث يصعد أصحاب المراكز الـ8 الأولى، إلى دور ثمن النهائي "مباشرة"، على أن تلعب الفرق من الترتيب التاسع وحتى الـ24، ملحقًا بـ"نظام خروج المغلوب".

وتصعد 8 فرق من الملحق، لتنضم إلى الأندية المتأهلة بشكل مباشر في دور ثمن النهائي، والذي يُلعب بـ"النظام القديم" - خروج المغلوب -، من مباراتي ذهاب وإياب.

وفي القرعة تم تقسيم الـ36 فريقًا إلى 4 مستويات؛ بحيث يخوض كل نادٍ 8 مباريات "4 داخل الديار و4 في الخارج"، بواقع مواجهة خصمين من كل مستوى.

وجاءت المستويات الأربعة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ على النحو التالي..

* المستوى الأول: ريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا) - مانشستر سيتي وليفربول (إنجلترا) - بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج (ألمانيا) - إنتر (إيطاليا) - باريس سان جيرمان (فرنسا).

* المستوى الثاني: يوفنتوس وميلان وأتالانتا (إيطاليا) - آرسنال (إنجلترا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - باير ليفركوزن (ألمانيا) - بنفيكا (البرتغال) - شاختار دونتسيك (أوكرانيا) - كلوب بروج (بلجيكا).

* المستوى الثالث: أيندهوفن وفينورد (هولندا) - ليل (فرنسا) - سبورتنج لشبونة (البرتغال) - سيلتك (اسكتلندا) - رد بول سالزبورج (النمسا) - النجم الأحمر (صربيا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - يونج بويز (سويسرا).

* المستوى الرابع: موناكو وبريست (فرنسا) - أستون فيلا (إنجلترا) - بولونيا (إيطاليا) - جيرونا (إسانيا) - شتوتجارت (ألمانيا) - سبارتا براج (التشيك) - شتورم جراتس (النمسا) - سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز ملامح النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وذلك بعد نتائج القرعة التي أجريت مساء اليوم الخميس..