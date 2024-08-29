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أحمد فرهود

"سرقة فكرة فلورنتينو بيريز ومآسي على طريقة برشلونة" .. قرعة دوري أبطال أوروبا تعيد الأندية لـ"سخونة الماضي الأليم"

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ليالي كروية ساخنة تنتظر عشاق كرة القدم..

أجريت في موناكو الفرنسية، مساء اليوم الخميس، قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بـ"نظامها الجديد"؛ حيث تشهد مشاركة 36 فريقًا، بدلًا من 32.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.. صفعة لبرشلونة وريال مدريد يواجه ثنائي التاريخ

وتقام النسخة الجديدة من المسابقة القارية بـ"نظام الدوري (النقاط)"، وليس المجموعات - مثلما كان يحدث سابقًا -؛ حيث يصعد أصحاب المراكز الـ8 الأولى، إلى دور ثمن النهائي "مباشرة"، على أن تلعب الفرق من الترتيب التاسع وحتى الـ24، ملحقًا بـ"نظام خروج المغلوب".

وتصعد 8 فرق من الملحق، لتنضم إلى الأندية المتأهلة بشكل مباشر في دور ثمن النهائي، والذي يُلعب بـ"النظام القديم" - خروج المغلوب -، من مباراتي ذهاب وإياب.

وفي القرعة تم تقسيم الـ36 فريقًا إلى 4 مستويات؛ بحيث يخوض كل نادٍ 8 مباريات "4 داخل الديار و4 في الخارج"، بواقع مواجهة خصمين من كل مستوى.

وجاءت المستويات الأربعة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ على النحو التالي..

* المستوى الأول: ريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا) - مانشستر سيتي وليفربول (إنجلترا) - بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج (ألمانيا) - إنتر (إيطاليا) - باريس سان جيرمان (فرنسا).

* المستوى الثاني: يوفنتوس وميلان وأتالانتا (إيطاليا) - آرسنال (إنجلترا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - باير ليفركوزن (ألمانيا) - بنفيكا (البرتغال) - شاختار دونتسيك (أوكرانيا) - كلوب بروج (بلجيكا).

* المستوى الثالث: أيندهوفن وفينورد (هولندا) - ليل (فرنسا) - سبورتنج لشبونة (البرتغال) - سيلتك (اسكتلندا) - رد بول سالزبورج (النمسا) - النجم الأحمر (صربيا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - يونج بويز (سويسرا).

* المستوى الرابع: موناكو وبريست (فرنسا) - أستون فيلا (إنجلترا) - بولونيا (إيطاليا) - جيرونا (إسانيا) - شتوتجارت (ألمانيا) - سبارتا براج (التشيك) - شتورم جراتس (النمسا) - سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز ملامح النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وذلك بعد نتائج القرعة التي أجريت مساء اليوم الخميس..

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