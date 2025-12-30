دمر فريق أحلامه ورفض تمثيل فرنسا.. ما لا تعرفه عن "العازف" بيانيتش الذي أنقذته "كرة القدم"!

لم تكن كرة القدم مجرد رياضة لعائلة بيانيتش، بل كانت طوق النجاة الذي فصل بين الحياة والموت. فقبل اندلاع جحيم الحرب في البوسنة بفترة وجيزة، حصل الوالد "فخر الدين"، الذي كان لاعباً نصف محترف، على عرض مفاجئ من نادي "شيفلانج 95" المتواضع في لوكسمبورج.

كانت هذه الورقة هي السبيل الوحيد لاستخراج تصاريح الخروج العاجلة للعائلة بأكملها. وبفضل ذلك العقد الكروي البسيط، نجحوا في الهروب من البلاد في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الحدود، لتكون كرة القدم هي "المنقذ" لحياتهم قبل أن تصبح لاحقاً طريقهم نحو المجد العالمي.