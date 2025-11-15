نُقل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى المستشفى الشهر الماضي ودخل منذ ذلك الحين مرحلة حاسمة من تعافيه.
"إنه مقاتل حقيقي".. لاعب ريال مدريد السابق يخضع لـ"إعادة تأهيل" بعد إصابته بسكتة دماغية!
بداية عملية تعافٍ شاقة
أكدت تياردا زيجلينك مديرة "إف سي دي ريبيلين" (شركة تنظم مباريات كرة قدم للاعبين سابقين) أن الجناح السابق "يدفع نفسه إلى أقصى حد" للتعافي والعودة إلى لياقته الكاملة.
وذُكر أنه يكرس كل وقته لإعادة بناء قوته واستقراره ببطء بعد الحادث.
يدعي ممثلوه أن العملية تتقدم بثبات، ولكن تم تحذير نجم مدريد السابق من أن الصبر سيكون مفتاحًا لسلامته على المدى الطويل.
- Getty Images Sport
آخر المستجدات حول تعافي درينثي
تعتقد "تياردا" أن إصرار درينثي أصبح السمة المميزة لتعافيه: "إنه يحاول بجدية لا تصدق، ويعمل بجدية لا تصدق، ويظهر تحسنًا كل يوم، ما كان يفعله في الملعب، يفعله الآن خارج الملعب أيضًا. إنه مقاتل حقيقي: لا هراء، فقط أفعال. رويستون يدهشنا في كل مرة. نحن متفائلون جدًا بشأن تعافيه بشكل جيد".
في غضون ذلك، أضافت في مقابلة مع "بي بي سي سبورت": "رويستون حاليًا في مرحلة مهمة من عملية إعادة تأهيله. إنه يعمل بتفانٍ كبير وانضباط على تعافيه، مظهرًا نفس الالتزام والدافع الذي اعتدنا عليه منه، بينما لا يزال من المبكر جدًا تقديم جدول زمني محدد، نحن سعداء بنهج رويستون تجاه تعافيه. موقفه الإيجابي وعقليته المهنية يلعبان دورًا مهمًا في التقدم العام لعملية إعادة التأهيل. سنستمر في مراقبة تطوره عن كثب ونظل واثقين من نجاح تعافيه".
نجم انطفأ في مدريد
ظهر درينثي بقوة على الساحة مع فينورد في عام 2005 قبل أن يحصل على انتقال رفيع المستوى إلى ريال مدريد بعد عامين فقط.
قُدّرت قيمته كواحد من أكثر المواهب الشابة إثارة في العالم، ووصل إلى إسبانيا بتوقعات عالية لكنه كافح لتحقيقها.
خلال خمس سنوات في مدريد، شارك في 65 مباراة وتمتع بفترات إعارة مع هيركوليس وإيفرتون. بعد مغادرة إسبانيا، واصل اللعب لأندية ريدينج، شيفيلد وينزداي، وأندية في روسيا وهولندا.
أعلن اعتزاله لأول مرة في عام 2016 لكنه عاد إلى كرة القدم الاحترافية مع سبارتا روتردام في عام 2018. وشمل فصله الأخير في اللعب فترات مع كوزاكين بويز وراسينج مورسيا قبل أن يعتزل للمرة الثانية في نوفمبر 2023.
- IMAGO / Alterphotos
كيف أعاق إدمان الكحول مسيرته المهنية
على الرغم من الضجة المبكرة التي أحاطت بانتقاله إلى ريال مدريد، تحدث درينثي بصراحة عن المشتتات التي أبعدته عن إمكاناته. وقال: "برشلونة أرادني، وتشيلسي أيضًا، لكنهم أرادوني أن أبقى في فينورد لمدة عام. فضلت الذهاب مباشرة إلى مدريد. كنت أعلم أن اللعب لمدريد، مع أساطير مثل ديفيد بيكهام، كريستيانو رونالدو، وزين الدين زيدان، سيكون أمرًا لا يصدق. في هولندا، مجرد اللعب لمدريد جعلني أسطورة. في مدريد، لم يكن التركيز على كرة القدم فقط. أحببت الحياة، وكانت الحفلات جزءًا منها. كنت أصغر سنًا، ولم أفهم أن احتفالاتي (سهري) ستضر بمسيرتي. في سن 25، لم أدرك كيف سيؤثر ذلك علي عندما أبلغ 30 عامًا. كان التسجيل في أول ظهور لي شعورًا رائعًا. اعتقدت أنني ملك العالم".كما تحدث عن الحياة الاجتماعية النابضة بالحياة في مدريد، حيث "إذا فزت، خرجت لتناول الطعام، وإذا خسرت، استمرت الحفلة أيضًا".
الآن، بعيدًا عن أضواء الملاعب، يواجه درينثي معركة من نوع مختلف، ومن حوله لا يشكون في أن هذا المقاتل سيحقق عودة رائعة.