“دائمًا يغطس”.. الكشف عن كلمات فينيسيوس للحكم بعد سقوط يامال!

حسم برشلونة موقعة "الكلاسيكو" النارية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإنماء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد الشوط الأول قمة الإثارة في دقائقه الأخيرة، حيث افتتح رافينيا التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 36، قبل أن ينفجر الملعب في الوقت بدل الضائع بثلاثة أهداف متتالية؛ إذ عادل فينيسيوس جونيور النتيجة للملكي (45+2)، ليرد روبرت ليفاندوفسكي سريعاً بهدف التقدم (45+4)، إلا أن البديل جونزالو جارسيا أعاد ريال مدريد للمباراة بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط (45+6).

وفي الشوط الثاني، عاد النجم البرازيلي رافينيا لينصب نفسه عريساً للنهائي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 73، مانحاً برشلونة لقباً غالياً ومجرداً ريال مدريد من فرصة التتويج.