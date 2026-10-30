هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Darwin Nunez (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

عيوبه تبرئ الهلال: مؤشر داروين نونيز أمام نيوم يُقلق فورلان قبل ودية الأرجنتين .. ولمسة لاكازيت تكسب 90 دقيقة منه!

فقرات ومقالات
داروين نونيز
الدرعية
نيوم
دوري روشن السعودي

الدرعية يسقط أمام نيوم في دوري روشن..

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري روشن السعودي

06 نوفمبر 2026

نيوم

نيوم

الفيصلي

الفيصلي

دوري روشن السعودي

07 نوفمبر 2026

الدرعية

الدرعية

رغم بدايته الجيدة مع الدرعية، إلا أن مؤشرات الأوروجوياني داروين نونيز، لا تُبشر، بعد الخسارة أمام نيوم، بنتيجة (1-2)، في الأول بارك، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

الدرعية تقدم مبكرًا بهدف إدريسا جاي، في الدقيقة 17، حيث فاجأ إدريسا جاي، وسط ميدان باريس سان جيرمان الأسبق، الجميع، باستغلال تمريرة نونيز، ليسدد كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، وتستقر في شباك الحارس أمين بخاري، فيما ردّ سعيد بن رحمة، بهدف التعادل لنيوم من ركلة جزاء، في الدقيقة 45+5.

ومن أولى لمسة بعد مشاركته بديلًا، تمكن ألكسندر لاكازيت، من إفساد تألق بخاري في التصدي لتسديدة خليل عبسي، ليمرر بن رحمة عرضية إلى الفرنسي الذي أودعها في الشباك، بالدقيقة 68.

هذا الفوز رفع رصيد نيوم إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس "مؤقتًا"، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي، بينما تجمد رصيد الدرعية عند 15 نقطة، ليحلّ في المركز الثامن.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • مؤشر داروين نونيز يقلق فورلان

    إذا أردنا أن نلخص أداء المباراة في نقاط بسيطة؛ فقد تمثلت في سيطرة أكبر لنيوم وكسبه لصراع الوسط، فيما كان الدرعية الأكثر وصولًا للمرمى، في الشوط الأول، قبل أن يترك السيطرة والخطورة من نصيب "ضيفه"، خلال الـ45 دقيقة الثانية.

    وبالنظر إلى أداء داروين نونيز، فإن المهاجم الأوروجوياني أثبت في بدايته مع الدرعية، بأنه يستحق اللعب باستمرار، عن حبسه خارج قائمة الهلال المحلية، بهدفين ضد الاتفاق وآخر أمام الفتح، خلال مبارياته الأربع الأولى، إلا أنه على مدار 6 مباريات متتالية، لم ينجح في زيارة الشباك.

    وبخلاف صيامه عن التهديف، فإن هناك نقاطًا حول أداء نونيز، ربما تنال قلق دييجو فورلان، أسطورة أوروجواي والمدير الفني للمنتخب الأول، بعدما استدعاه لفترة التوقف في نوفمبر..

    * أولًا: لا خلاف على نشاط نونيز كمهاجم "محطة"، يعتمد على التراجع إلى الوسط، وبناء اللعب، إلا أنه أثبت معاناته الكبيرة مع التنظيم الدفاعي، خاصة وأن رقابة مالانج سار وناتان زيزي، ساهمت في وصول كرة واحدة فقط على المرمى.

    * ثانيًا: فشل في استغلال التمريرات أو ارتداد الكرات داخل منطقة الجزاء، مثلما كان الحال في معاملته مع رد كرة عادل بولبينه في الدقيقة 33، أو تمريرة بينية طويلة، كادت تمنح انفرادًا إلى نونيز، إلا أن الحارس ماكسيميليانو نجح في إنقاذ مرماه بتصدٍ على الطائر، أو تسديدته داخل منطقة الـ6 ياردة، التي مرت فوق العارضة، بالدقيقة 82.

    * ثالثًا: أن نيوم يخشى الإرهاق، بعد عودته من الخسارة أمام الشباب العماني بثلاثية في دوري أبطال الخليج، ورغم ذلك، إلا أنه كان الأكثر استحواذًا وخطورة على مرمى الدرعية، وهذه نقطة تُحسب لنيوم.

    هذه العوامل إذا ما وُضعت على طاولة دييجو فورلان، فإنها لن تكون في صالح نونيز، الذي أثبتت مباريات فورلان في التوقف الماضي، أنه ينوي الاعتماد على داروين بشكل أساسي، خاصة وأن المنتخب الأوروجوياني سيخوض مباراتين وديتين ضد الأرجنتين في بوينس آيرس، التي تستهل مرحلة ما بعد الأسطورة ليونيل ميسي، وكذلك ملاقاة جمهورية الدومينيكان.

  • خطورة نيوم أكبر من كسبه للهلال

    رغم أن نيوم أعلن عن نفسه بكل جدارة، في دوري روشن، بإنهاء سلسلة اللاهزيمة للهلال، والفوز عليه، وكذلك الخسارة بصعوبة أمام النصر، إلا أن مؤشرات هذا الفريق تؤكد أنه ليس "لقمة سائغة"، بل إنه يستحق أن ينافس على لقب الحصان الأسود في المسابقة.

    ورغم أن معاناة نيوم كانت في الأظهرة بشكل كبير، إلا أن قلوب الدفاع، كانت بمثابة "حائط صد" أمام محاولات نونيز للتوغل داخل المنطقة، وتهديد المرمى، فضلًا عن صراع الوسط، الذي ربما شهد على تألق إدريسا جاي، محور الدرعية، إلا أن نيوم لعب على استغلال المساحات، والانطلاق خلف الخطوط الدفاعية، وكذلك تحركات "الدينامو" سعيد بن رحمة، الذي برع في ضبط الإيقاع، بنقلاته وتوغلاته بين الخطوط، فضلًا عن لاكازيت الذي شارك بديلًا، إلا أن لمسة وحيدة كانت كفيلة بأن يوقًع على هدف الفوز، في رسالة شديدة اللهجة إلى أندية روشن "احذروا من ثنائية بن رحمة ولاكازيت".

  • عيب الهلال يظهر .. ماذا تعني إشارة نونيز؟

    وبالعودة إلى داروين نونيز، فإن الدقيقة 90، كانت شاهدة على لقطة غريبة، بطلها إنزو ميو، وسط الدرعية المُعار من الأهلي، والذي سدد كرة من خارج المنطقة، ارتطمت في القائم، ولكن الغريب أيضًا هو رد فعل نونيز تجاه تلك التسديدة.

    داروين عمد إلى رفع يده في اتجاه الكرة، في الوقت الذي كان دفاع نيوم يحاول إبعادها، وكأنها محاولة لإخفاء الكرة عن نظر المدافع، إلا أن نونيز لم يحاول متابعتها من داخل المنطقة.

    هذا التصرف يعد مؤشرًا جديدًا على عيب داروين نونيز، الذي لطالما واجه به انتقادات جماهير الهلال، في إهدار الفرص بشكل متكرر، لاسيما الفرص التي ذكرتها في الفقرة الأولى، ما يؤكد أن نونيز يحتاج إلى الثبات بالكرة داخل المنطقة، ومن ثم تسديدها في الشباك، إلا أن تلك الظروف قد لا تتوفر في كل مباراة، وأنه بحاجة لإثبات جدارته في لعبة التسديد من اللمسة الأولى.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • كلمة أخيرة..

    قد يُحسب لداروين نونيز، صناعته لتمريرة حاسمة، ترجمت أفضلية إدريسا جاي، أفضل نجومو الدرعية في المباراة، إلا أن غيابه عن التسجيل، وكذلك ظاهرة إهدار الفرص بسبب معاناته مع اللمسة الأولى، ربما تمثل قلقًا لفورلان الذي لا يزال يراهن عليه، من أجل استعادة تألقه، وكذلك ظهور الدرعية الذي لعب دورًا في عودته للملاعب من جديد، ولكن هناك الكثير ليثبته.

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري روشن السعودي

06 نوفمبر 2026

نيوم

نيوم

الفيصلي

الفيصلي

دوري روشن السعودي

07 نوفمبر 2026

الدرعية

الدرعية