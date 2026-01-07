تدريب أم إدارة؟.. ليونيل ميسي يكشف خطط ما بعد الاعتزال

في نوفمبر الماضي، اعترف ميسي بأنه عندما يعلق حذاءه (يعتزل)، يريد الدخول في عالم الأعمال، وقد يعني ذلك ترك كرة القدم. قال في منتدى الأعمال الأمريكي: "أحب أن أبدأ في النظر إلى ما قد يأتي بعد ذلك. أحب عالم الأعمال؛ أريد مواصلة التعلم. أنا فقط في البداية مع ذلك. لقد كنت دائمًا مكرساً بنسبة 100 في المائة لمهنتي، لكنني أعلم أن شيئاً آخر قادم - عالم آخر - وشيئاً فشيئاً، أنا انخرط فيه".

هذا الأسبوع، أخبر قناة "لوزو تي في" (Luzu TV) أنه بينما لا يعارض أن يكون مديراً يوماً ما، فإنه يود إدارة نادٍ صاعد في المستقبل، مستوحياً ذلك من المالك المشارك لميامي، بيكهام. وقال يوم الثلاثاء لقناة البث الأرجنتينية: "لا أرى نفسي كمدرب. أحب فكرة أن أكون مديراً، لكني أفضل أن أكون مالكاً. أود أن يكون لدي ناديَّ الخاص، أبدأ من القاع، وأجعله ينمو. لأكون قادراً على منح الأطفال الفرصة للتطور وتحقيق شيء مهم. إذا اضطررت للاختيار، فهذا هو أكثر ما يروق لي".