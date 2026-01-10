"خطأ في التواصل".. كومباني يدافع عن موهبة بايرن ميونخ بعد موقفه المثير للجدل بشأن ريال مدريد

والآن حصل كارل على دعم من المدير الفني كومباني، الذي شعر أنه لا داعي لإبعاد لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بعد أن استجاب بالعمل بكل جدية في التدريبات هذا الأسبوع.
وفي مؤتمره الصحفي قبل مباراة بايرن ميونيخ وولفسبورج يوم الأحد، قال كومباني: "حاولت أن أنظر إلى الأمر من مسافة بعيدة. أنا أنظر إلى الصورة الأكبر والسياق ماذا يفعل لينارت كارل البالغ من العمر 17 عامًا كل يوم؟ إنه يتدرب جيدًا وبجدية كبيرة. كم عدد الشباب البالغين من العمر 17 عامًا الذين يفعلون ذلك؟، إنه يعمل بجد للغاية من أجل الفريق دفاعيًا، ويقدم أداءً جيدًا كل يوم في التدريبات والمباريات والاجتماعات. ربما ارتكب خطأً بسيطًا في التواصل، لكن الصورة الأكبر بالنسبة له في سن 17: لا يزال يركز على الأشياء الصحيحة. لقد قضى أسبوعًا تدريبيًا جيدًا للغاية. لقد بذل الكثير من الجهد ليكسب دقائق اللعب".
وأضاف: "اتصل بكريستوف وماكس على الفور واعتذر عما قاله. حاولت أن أكون الشخص الوحيد الذي لا يتحدث معه عن هذا الأمر. تحدثت كافة المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك، وكان لكل شخص رأي. لذا حاولت أن أكون الوحيد الذي لا يتحدث معه عن هذا الأمر".