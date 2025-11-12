"خرجوا من سباق اللقب".. روبي فاولر يحدد خطأ ليفربول "الأكبر" في الميركاتو الصيفي!

انهار حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، ليخسر 3-0 بعد أن سقط تحت رحمة أهداف إرلينج هالاند، ونيكو جونزاليس، وجيريمي دوكو.

أنفق ليفربول 446 مليون جنيه إسترليني في الصيف على تعاقدات جديدة، محطماً الرقم القياسي البريطاني للانتقالات مرتين لجذب لاعب خط وسط باير ليفركوزن فلوريان فيرتس مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، ولاحقاً مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

على الرغم من إفراغ جيوبهم على العديد من النجوم البارزين، انهار مستوى ليفربول مقارنة بالموسم الماضي، حيث سجلت خسارة الأحد ضد السيتي الهزيمة السادسة لهم في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.