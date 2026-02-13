Goal.com
فيديو | "موضوع يسبب لي حرقان" .. خالد الشنيف : هناك مدرب لا يعمل في بلده ويستعد للانتقال إلى فريق سعودي!

الجماهير قامت بتخمين المدرب المقصود

خرج الإعلامي خالد الشنيف للسخرية من "أحد المدربين" الذي تمت إقالته من تدريب فريقه خلال هذا الموسم، ولا يزال متواجدًا في السعودية بحثًا عن فرصة جديدة.

الشنيف رفض ذكر اسم هذا المدرب أو ناديه السابق، ولكن وفقًا للوصف الذي قاله، كان من السهل على الجماهير تخمين من هو هذا المدرب.

  • ماذا قال الشنيف؟

    الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "دورينا غير":"هناك مدرب لن أذكر اسمه، لا يزال متواجدًا في السعودية ويقضي معظم وقته هنا رغم رحيله عن فريقه".

    وأضاف:"من الممكن أن يقوم بالتوقيع مع أحد الفرق، غدًا، أو بعد غد، أو ربما يوم السبت، إنه لم يغادر السعودية، أنتم تعرفوه جيدًا".

    وتابع:"رجل لا يدرب في بلده، فكيف لك أن تتركه يقوم بالعمل هنا؟ هذا الموضوع يسبب لي حرقان".

    من هو المدرب المقصود؟

    الشنيف لم يذكر اسم المدرب المقصود بشكل صريح، ولكن التعليقات التي ظهرت على الفيديو المنشور بمنصة "إكس" جميعها أشارت نحو الجزائري نور الدين زكري.

    صاحب الـ61 سنة، له عدة تجارب في السعودية، أبرزها مع الرائد والفيحاء وضمك والأخدود، وصولًا بتجربته الأخيرة مع الخلود التي انتهت في يونيو 2025.

    وبالحديث عن ارتباطه بتدريب فريق جديد في السعودية، فهذه الأنباء منتشرة بقوة على مدار الساعات الماضية، حول إمكانية انتقاله للعمل مع الشباب خلفًا لإيمانول ألجواسيل.

  • تفاصيل مفاوضات بن زكري مع الشباب

    الحديث خلال الساعات الماضية، كان محوره مستقبل ألجواسيل عن تدريب الشباب، والتحضير لبداية جديدة، في الوقت الذي قد يمثل رحيله عقبة أمام الإدارة، لأسباب مالية.

     وفي هذا السياق، ذكر برنامج "مان تو مان"، عبر أثير العربية FM، بأن إدارة الشباب تفاوض إيمانول ألجواسيل، بالتوصل لإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

    يأتي ذلك بعدما تلقى الشباب عرضًا من برنامج الاستقطاب، خلال الفترة الشتوية، إما أن يكون المبلغ المرصود لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، أو لإنهاء عقد المدرب الإسباني.

     وأفادت صحيفة "عكاظ"، بأن إدارة الشباب توصلت لاتفاق مع مدرب بديل، تمهيدًا للاتفاق مع ألجواسيل على مغادرة قلعة الليث، وينتظر حسم الأمر خلال 48 ساعة.

    وأضاف التقرير أن إدارة الشباب أنهت اتفاقها مع المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، لخلافة ألجواسيل، كونه أحد الكوادر الفنية الخبيرة بالدوري السعودي، ولما يملكه من سيرة تدريبية ناجحة، في مختلف المحطات التدريبية.

    حلم الفريق الكبير

    ويمثل الشباب معادلة متساوية لنور الدين بن زكري، حال إتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث يحقق حلمه بقيادة فريق كبير، دون التخلي عن دوره المعتاد في إنقاذ الفرق من دوامة الهبوط.

    وتحدث نور الدين بن زكري أكثر من مرة، حول الفوارق الهائلة بين الأندية التي يدربها، وكبار الدوري السعودي، من حيث الإمكانيات، الأمر الذي دفعه لوصف إحدى مواجهات الاتحاد، بأن فريقه جاء للتسلية، أو ملاقاة النصر للمتعة، أو توقعه قبل لقاء أمام الهلال، بأن فريقه سيخسر بنسبة 90%، كما صرح أيضًا أن النصر والهلال والاتفاق والشباب ليسوا منافسين له، لأن اللاعب الواحد منهم يساوي فريق الخلود بأكمله.

    وبخلاف ذلك الأمر، فإن ابن زكري أعلنها ذات مرة، بقوله "امنحوني الفرصة بتدريب فريق كبير، وسترون من أنا".

    وأضاف ابن زكري أنه يتمنى تدريب فريق كبير يتمتع بإمكانيات عالية، بشرية ولوجستية، وهذه كانت مشكلة تقريبًا مع الأندية التي دربها، مستشهدًا بتجربته مع ضمك، بأن النادي كان يتم تطوير منشأته أثناء توليه تدريب الفريق، وعندما تم الانتهاء من تجهيز المنشأة، رحل ابن زكري ولم يستفد من ذلك الشيء، وتكرر هذا الأمر في الأخدود والخلود.

