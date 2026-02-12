Goal.com
Noureddine ZekriGetty
محمود خالد

حلم الفريق الكبير دون التخلي عن الإنقاذ .. نور الدين بن زكري يقترب من محطة جديدة في دوري روشن!

ما ينتظر المدرب الجزائري؟

يبدو أن إدارة نادي الشباب، قد استقرت على قيادة جديدة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل سوء نتائج الليث، مع المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل.

الحديث خلال الساعات الماضية، كان محوره مستقبل ألجواسيل عن تدريب الشباب، والتحضير لبداية جديدة، في الوقت الذي قد يمثل رحيله عقبة أمام الإدارة، لأسباب مالية.

    خطوة أمام رحيل ألجواسيل

    وفي هذا السياق، ذكر برنامج "مان تو مان"، عبر أثير العربية FM، بأن إدارة الشباب تفاوض إيمانول ألجواسيل، بالتوصل لإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

    يأتي ذلك بعدما تلقى الشباب عرضًا من برنامج الاستقطاب، خلال الفترة الشتوية، إما أن يكون المبلغ المرصود لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، أو لإنهاء عقد المدرب الإسباني.  

    المدرب البديل

    وأفادت صحيفة "عكاظ"، بأن إدارة الشباب توصلت لاتفاق مع مدرب بديل، تمهيدًا للاتفاق مع ألجواسيل على مغادرة قلعة الليث، وينتظر حسم الأمر خلال 48 ساعة.

    وأضاف التقرير أن إدارة الشباب أنهت اتفاقها مع المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، لخلافة ألجواسيل، كونه أحد الكوادر الفنية الخبيرة بالدوري السعودي، ولما يملكه من سيرة تدريبية ناجحة، في مختلف المحطات التدريبية.

    ويأتي ملف المدرب الجديد في ظل استعداد الشباب لخوض مواجهة صعبة أمام الأهلي، الجمعة، على ملعب اس اتش جي ارينا، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

  • حلم الفريق الكبير

    ويمثل الشباب معادلة متساوية لنور الدين بن زكري، حال إتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث يحقق حلمه بقيادة فريق كبير، دون التخلي عن دوره المعتاد في إنقاذ الفرق من دوامة الهبوط.

    وتحدث نور الدين بن زكري أكثر من مرة، حول الفوارق الهائلة بين الأندية التي يدربها، وكبار الدوري السعودي، من حيث الإمكانيات، الأمر الذي دفعه لوصف إحدى مواجهات الاتحاد، بأن فريقه جاء للتسلية، أو ملاقاة النصر للمتعة، أو توقعه قبل لقاء أمام الهلال، بأن فريقه سيخسر بنسبة 90%، كما صرح أيضًا أن النصر والهلال والاتفاق والشباب ليسوا منافسين له، لأن اللاعب الواحد منهم يساوي فريق الخلود بأكمله.

    وبخلاف ذلك الأمر، فإن ابن زكري أعلنها ذات مرة، بقوله "امنحوني الفرصة بتدريب فريق كبير، وسترون من أنا".

    وأضاف ابن زكري أنه يتمنى تدريب فريق كبير يتمتع بإمكانيات عالية، بشرية ولوجستية، وهذه كانت مشكلة تقريبًا مع الأندية التي دربها، مستشهدًا بتجربته مع ضمك، بأن النادي كان يتم تطوير منشأته أثناء توليه تدريب الفريق، وعندما تم الانتهاء من تجهيز المنشأة، رحل ابن زكري ولم يستفد من ذلك الشيء، وتكرر هذا الأمر في الأخدود والخلود.

  • الشباب وصراع الهبوط

    ورغم ابتعاده بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط، إلا أن ذلك لا يعني إن الشباب يعاني من محاولة الإنقاذ والوصول إلى مراكز الأمان في جدول الدوري، خاصة في ظل الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وعدم تحقيقه أي انتصار في دوري أبطال الخليج.

    وودع الشباب كأس الملك، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة الثقيلة أمام الاتحاد، حامل اللقب، بنتيجة (1-4)، فيما يحتل الليث المركز الثالث في المجموعة الثانية، قبل جولة من النهاية، بأربع نقاط من 4 تعادلات وهزيمة.

    واشتهر نور الدين بلقطة باتت أيقونية في مسيرته التدريبية، بل في دوري روشن بشكل عام، فما إن يطلق الحكم صافرة النهاية، لآخر مباراة في الموسم، حتى ينطلق مهرولًا داخل أرجاء الملعب، معربًا عن فرحته العارمة بضمان بقاء فريقه بين الكبار.

    ورغم أن ألقابه التدريبية محصورة مع وفاق سطيف، حيث توج بكأس الجزائر وكأس شمال إفريقيا للأندية الأبطال، إلا أنه يملك سجلًا رائعًا في إنقاذ الأندية من شبح الهبوط، بين الفيحاء بموسم 2018-2019، وضمك في 2019-2020، ثم الأخدود في 2023-2024، والخلود في 2024-2025.

    سجل ابن زكري أمام الأندية الكبار

    قبل كل شيء، لنستعرض أرقام المدرب نور الدين بن زكري أمام الرباعي الكبير، والتي إن شهدت ندية كبيرة من قِبل كتيبة المدرب الجزائري، واقتراب من الفوز قبل انتزاع المنافس نقطة التعادل في اللحظات الأخيرة، إلا أن التاريخ لا يعترف سوى بلغة النتائج.

    وهكذا جاءت نتائج فرق نور الدين بن زكري أمام الرباعي الكبير في دوري المحترفين السعودي..

    - ضد الهلال: 6 مباريات - فوز وحيد - تعادل وحيد - 4 هزائم.

    - ضد النصر: 9 مباريات - لا فوز - 3 تعادلات - 6 هزائم.

    - ضد الاتحاد: 4 مباريات - فوز وحيد - لا تعادل - 3 هزائم.

    - ضد الأهلي: 8 مباريات - 3 انتصارات - تعادل وحيد - 4 هزائم.

    وفي مشواره مع الأندية السعودية، يمكن القول إن الاتفاق هو "الضحية المفضلة" لابن زكري، بعدما حقق 5 انتصارات عليه.

