عبدالرزاق حمدالله ضد الرائد | من "سوبر هاتريك" إلى معاناة .. شمس نجم الشباب تنطفئ!

أداء متواضع من النجم المغربي..

حقق الشباب فوزًا صعبًا للغاية على حساب الرائد مساء اليوم الثلاثاء بملعب الملك عبد الله ببريدة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدين الليوث بالفضل في هذا الفوز لكريستيان جوانكا صاحب هدفي المباراة في الدقيقتين 29 و88، بينما أحرز مهدي عبيد هدف الرائد في الدقيقة 70.

ورفع الشباب رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز 16 (بفارق نقطتين عن مراكز البقاء).

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ولم يقدم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ما كانت تنتظره جماهير الشباب في المواجهة، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

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