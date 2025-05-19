حقيقة خلافات ماجد الجمعان مع كريستيانو رونالدو في النصر وتوصية "الإداري المجهول" بعدم تجديد عقده!

انقطاع رونالدو عن المباريات أثار الكثير من الجدل..

لا يزال مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يثير الكثير من الجدل؛ في وسائل الإعلام السعودية والعالمية.

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رونالدو انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2025؛ حيث قيل في الفترة الماضية، إنه توصل إلى اتفاق مع الإدارة، للتجديد لمدة موسمين أخريين.

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ومؤخرًا.. أكدت معظم التقارير السعودية والعالمية أن الأسطورة البرتغالية، "عطل" تجديد عقده مع الفريق النصراوي؛ بسبب عدم رضاه عن المشروع الرياضي للنادي.

لكن المفاجأة؛ كانت في ظهور تقارير أخرى تشير إلى أن ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر؛ هو من "عطل" تجديد عقد كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم.