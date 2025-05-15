ردًا على اتهامات التمرد .. كشف كواليس "غياب" كريستيانو رونالدو عن تدريبات النصر

الأنباء تتزايد عن "تعطيل" رونالدو تجديد عقده والرحيل..

منذ الخسارة من الاتحاد، يوم 7 مايو الماضي؛ والاتهامات أصبحت تطارد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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النصر خسر (2-3) من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ومنذ هذا الكلاسيكو.. يغيب رونالدو عن التدريبات الجماعية للفريق النصراوي؛ وسط شائعات بـ"تمرد" الأسطورة البرتغالية، لعدم رضاه عن مشروع النادي، ورغبته في الرحيل.