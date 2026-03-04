وفقًا لوسيلة الإعلام البرازيلية Globo، فإن انتقال لينجارد إلى البرازيل يقترب من مراحله النهائية، حيث انضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق رسميًا إلى زملائه الجدد في الفريق. شوهد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في CT Joaquim Grava يوم الأربعاء، في أول يوم له مع العملاق الجنوب أمريكي بعد رحيله عن سيول.

بينما توجه بقية أعضاء الفريق إلى الملعب تحت أنظار المدرب دوريفال جونيور، بقي لينجارد في الداخل. وركز على برنامج مخصص لتقوية العضلات واللياقة البدنية مصمم لتسريع استعداده البدني للمباريات، بينما يستعد لبدء فصل جديد وجريء في مسيرته بعد أن أصبح لاعبًا حرًا في ديسمبر.