Getty Images Sport
"جيرارد الفاشل".. لامبارد يعتذر عن تورطه في إشعال "مشاجرة" بالشامبيونشيب!
كوفنتري يتعادل ويحتفظ بالصدارة
ضمن منافسات موسم 2025-26 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، انتهت المواجهة بين المتصدر كوفنتري سيتي وضيفه ساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1.
بادر كوفنتري بالتسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عبر اللاعب إيفرون ماسون-كلارك في الدقيقة 44. إلا أن مجريات اللقاء انقلبت مع بداية الشوط الثاني، حيث تعرض كوفنتري لنقص عددي إثر طرد لاعبه جاي داسيلفا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 47.
استغل ساوثهامبتون هذا النقص وسجل هدف التعادل عن طريق ناثان وود في الدقيقة 56.
رغم التعادل، واصل كوفنتري سيتي هيمنته على قمة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، محققاً 14 انتصاراً حتى الآن، بينما استقر ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.
- Getty
لامبارد بطل أزمة كبرى
كان أسطورة تشيلسي هدفًا لسخرية وهتافات الجماهير الصاخبة لأصحاب الأرض داخل ملعب "سانت ماري"، الذين وصفوه بـ "ستيفن جيرارد الفاشل" (إشارة لكونه نسخة سيئة منه) عند صافرة النهاية التي شهدت أحداثاً درامية طغت على نتيجة التعادل، حيث اندلع شجار جماعي واسع النطاق في ملعب "سانت ماري".
بدا مدرب كوفنتري مسرورًا بوضوح بأداء فريقه، حيث نزل بعد ذلك إلى أرض الملعب ووجه إشارة "إبهام لأعلى" ساخرة تجاه جماهير الفريق المضيف - الذين أفادت التقارير أنهم كانوا يصرخون عليه طوال المباراة.
لكن هذا التصرف لم يؤدِ إلا لإغضاب نجم "القديسين" (ساوثهامبتون) ليو سينزا، الذي انخرط في نقاشات حادة مع لامبارد على أرض الملعب - مما دفع العشرات من اللاعبين وأعضاء الطاقم للاشتباك مع بعضهم البعض، قبل أن يغادر لامبارد المشهد ويسير في اتجاه جماهير فريقه الضيف لتحيتهم والتصفيق لهم.
لامبارد يعتذر بعد إشعال الشجار الجماعي
عند سؤاله عن الواقعة من قبل شبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة، أوضح مدرب تشيلسي وإيفرتون السابق: "ليس لدي مشكلة... الأمر جيد. أتفهم عندما يدافع لاعب عن الموقف أمام جماهير فريقه".
وأضاف: "لكننا نواجه هذه الظاهرة الحديثة حيث يمكن للجماهير قول أي شيء لك طوال الدقائق العشر الأخيرة من الخط الجانبي، لكن لا يُسمح لك بالسير على أرض الملعب عندما تكون المشاعر متأججة".
وتابع: "بكل صراحة وصدق، أشعر بهدوء أكبر الآن. أعتذر عن لغتي، وربما يعتذر ذلك المدرج عن لغتهم. لقد تجاوزت الأمر تمامًا وصدقًا، لقد اشتعلت الأمور قليلًا ولكن أحيانًا تخوض تلك الدقائق الـ 99 وأنت صامد وترى اللاعبين يفعلون ما يفعلونه، وأشعر أنني أعيش اللحظة معهم".
وأردف: "نزلت إلى أرض الملعب، وهذا من حقي. يمكنني النظر للوراء والتفكير في الأمر، لكن نعم، كما أقول، يمكن للجماهير قول شيء ما، لكننا نحن من في الساحة نقاتل من أجل شيء وحصلنا على نقطة".
- Getty Images Sport
ماذا بعد في التشامبيونشيب؟
يتحول تركيز كوفنتري سيتي الآن نحو الجولة القادمة الحاسمة، حيث يستعد الفريق لاستضافة نظيره سوانزي سيتي يوم الجمعة المقبل. ستقام المواجهة المرتقبة على معقل الفريق في ملعب "ريكو أرينا"، حيث يطمح أبناء المدرب فرانك لامبارد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتعزيز صدارتهم لجدول الترتيب، سعيًا لتوسيع الفارق وتجاوز أحداث التوتر التي شابت مباراتهم الأخيرة.
مع انتصاف الموسم تقريباً، تُرسم ملامح صراع شرس في قمة وقاع دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. في القمة، يواصل كوفنتري سيتي تغريده منفردًا في الصدارة برصيد 48 نقطة، متمتعًا بفارق 6 نقاط مريح عن أقرب ملاحقيه ميدلسبره (42 نقطة)، مما يجعله المرشح الأبرز حتى الآن لخطف بطاقة التأهل المباشر الأولى.
خلفهما، يشتعل السباق على مراكز الملحق بتقارب شديد، حيث يتساوى إيبسويتش تاون وهول سيتي برصيد 37 نقطة، يلاحقهما بريستون (36 نقطة) وميلوول (35 نقطة)، مما يعني أن أي تعثر قد يقلب الموازين. أما في القاع، فيبدو وضع شيفيلد وينزداي كارثيًا في المركز الأخير، بينما تدور معركة "كسر عظم" للهروب من الهبوط بين نورويتش سيتي (18 نقطة) وأكسفورد يونايتد (19 نقطة) وبورتسموث (21 نقطة)، حيث تفصلهم نقاط قليلة عن منطقة الأمان التي يقف عندها بلاكبيرن روفرز (25 نقطة).
إعلان