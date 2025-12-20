"جيرارد الفاشل".. لامبارد يعتذر عن تورطه في إشعال "مشاجرة" بالشامبيونشيب!

ضمن منافسات موسم 2025-26 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، انتهت المواجهة بين المتصدر كوفنتري سيتي وضيفه ساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1.

بادر كوفنتري بالتسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عبر اللاعب إيفرون ماسون-كلارك في الدقيقة 44. إلا أن مجريات اللقاء انقلبت مع بداية الشوط الثاني، حيث تعرض كوفنتري لنقص عددي إثر طرد لاعبه جاي داسيلفا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 47.

استغل ساوثهامبتون هذا النقص وسجل هدف التعادل عن طريق ناثان وود في الدقيقة 56.

رغم التعادل، واصل كوفنتري سيتي هيمنته على قمة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، محققاً 14 انتصاراً حتى الآن، بينما استقر ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.