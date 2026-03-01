جوزيه مورينيو يلمح إلى احتمال مغادرته بنفيكا في انتقاد مبطّن لمعايير التحكيم في الدوري البرتغالي

في حديثه يوم الأحد قبل مباراة فريقه مع جيل فيسنتي، طرح مورينيو فكرة مثيرة للجدل بشأن ترتيب الدوري البرتغالي. أوضح المدرب أن فريقه يقاتل حاليًا في عالمين متوازيين: أحدهما يحكمه عدد النقاط الرسمي والآخر يحكمه ما يعتبره واقعًا مشوهًا. يحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة، متأخرًا عن المتصدر في سباق يعتقد المدرب أنه تأثر بعوامل خارجية.

لشرح وجهة نظره هذه، قدم مورينيو نظرة مباشرة على تكتيكاته التحفيزية: "هناك تصنيفات حقيقية وتصنيفات افتراضية. التصنيف الحقيقي هو الذي يهم، ولكن إذا أردنا التمسك بالتصنيف الافتراضي، فهناك فرق جوهري. التصنيف الحقيقي هو التصنيف الحقيقي، ولكن بصفتي قائدًا للمجموعة، عليّ أن أتمسك أيضًا بالتصنيف الافتراضي، وهذا يمثل دافعًا لنا. نحن نعرف جيدًا ما الذي يحدث".