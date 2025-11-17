بعد أربع مباريات متتالية كان فيها روجرز في التشكيلة الأساسية لإنجلترا، حصل نجم بوروسيا دورتموند السابق جود بيلينجهام على فرصته للتألق، هذه المرة خارج الديار في ألبانيا.

قدم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أداءً مبهراً في انتصار تصفيات كأس العالم، على الرغم من أن الكرة لم تكن دائماً في صالحه. شعر لاعب خط الوسط، بطبيعة الحال، بخيبة أمل لخروجه في الدقيقة 84، لكنه ظل يحتفل بأهداف هاري كين مع الفريق.

ومع ذلك، عندما اتهم أحد الصحفيين بيلينجهام بعدم "تبني الروح الجماعية"، قال توخيل إنه سينظر في الأمر، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن يكون الجميع على وفاق تام.