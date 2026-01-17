بعد سقطة الديربي.. ترشيح تلميذ جوارديولا "المطرود" لخلافته في مانشستر سيتي!

على الرغم من أن عقد جوارديولا مع السيتي ينتهي في عام 2027، إلا أن التقارير تشير إلى أنه قد ينهي حقبته في "الاتحاد" بنهاية الموسم الحالي. وقد سُئل مدرب بايرن ميونخ السابق مراراً وتكراراً عن مستقبله، وهو الأمر الذي بدأ جوارديولا يفقد صبره تجاهه، رغم إصراره على أن الرحيل "ليس مطروحاً على الطاولة" حالياً.

وقال في ديسمبر الماضي: "في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وفي كل مرة خلال فترة معينة، تسألونني هذا السؤال. لذا نعم، عاجلاً أم آجلاً (سأرحل)، لا أعرف، ربما في سن 75 أو 76 عاماً سأعتزل مع مانشستر سيتي، لكنني أتفهم السؤال عندما يكون عقدي طويلاً، ولكن كما قلتم تماماً، لا يزال في عقدي 18 شهراً. لذا أنا سعيد للغاية ومبتهج، ومتحمس لتطور الفريق ووجودي هنا، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله. لكنكم تعلمون أن هذا السؤال يتكرر في كل موسم عند نقاط معينة، لذا أنا بخير. لقد تكرر كثيراً. النادي وأنا مرتبطون بشكل مذهل فيما يخص القرارات التي يتعين علينا اتخاذها، وما سيحدث سيحدث".

وأضاف: "المشكلة هي أنه لا توجد مناقشات. انتهى الموضوع، لا توجد مناقشات. قلت في موسمي الثاني إنني لن أبقى هنا إلى الأبد. لن يبقى أحد منا للأبد في هذا العالم. لكن لا توجد مناقشات. فماذا سيحدث؟ بالطبع، يجب أن يكون النادي مستعداً لكل شيء، للاعبين، للمديرين التنفيذيين، باستثناء الملاك ما لم يقرروا بيع النادي وأعتقد أن هذا لن يحدث. بالنسبة للبقية، يجب أن يكون النادي مستعداً. لكن هذا ليس مطروحاً للنقاش الآن".

ثم أردف جوارديولا بغضب رداً على سؤال لاحق عما إذا كان هذا موسمه الأخير: "لقد أجبت على هذا السؤال قبل سؤالين! لذا أنا هنا. ماذا سيحدث؟ من يعرف ذلك؟ من يعرف حتى لو كان لدي عقد لمدة 10 سنوات، أو عقد لمدة ستة أشهر، كرة القدم تتغير كثيراً. الآن أنا أركز على وست هام، سأذهب وأقضي بضعة أيام مع والدي، وهذا كل شيء. سأعود لمواجهة نوتنجهام فورست وسندرلاند وتشيلسي وبرايتون وكل التحديات التي تنتظرنا".