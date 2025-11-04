"وداعًا أيها الجرذ".. تدمير جدارية أرنولد في محيط آنفيلد

الجدارية، التي كانت رمزاً لقصة نجاح "الفتى العادي من ليفربول"، طُمست بالطلاء الأبيض وكُتب عليها "وداعًا، أيها الجرذ"،
يأتي هذا التخريب عشية عودته المثيرة للجدل إلى ملعبه بقميص ريال مدريد، مما يعكس غضب الجماهير بعد رحيله المجاني.
الجدارية، التي كانت رمزاً لقصة نجاح "الفتى العادي من ليفربول"، طُمست بالطلاء الأبيض وكُتب عليها "وداعًا، أيها الجرذ"،
يأتي هذا التخريب عشية عودته المثيرة للجدل إلى ملعبه بقميص ريال مدريد، مما يعكس غضب الجماهير بعد رحيله المجاني.
"أنا مجرد فتى عادي من ليفربول حقق حلمه". هذه العبارة، المرسومة على جدار في محيط آنفيلد، أصبحت لسنوات رمزًا للفخر المحلي. كانت تلك الجدارية مخصصة لترنت ألكسندر أرنولد، أحد أبناء الحي المميزين، الفتى الذي نشأ في شوارع ويست ديربي حالمًا بارتداء قميص ليفربول... وقد نجح في ذلك.
ولكن هذا الصباح، قُبيل مباراة ليفربول وريال مدريد المرتقبة، ظهرت تلك الجدارية مدمرة بالكامل. تم تغطية شكل لاعب كرة القدم، الذي رُسم بعناية في عام 2019، بالطلاء الأبيض، وفوقه يمكن قراءة رسالة قاسية ومؤلمة للاعب: "وداعًا، أيها الجرذ".
أثار الهجوم غضبًا بين الجيران وحزنًا بين أولئك الذين حولوا ذلك الركن إلى مكان مميز لمشجعي النادي.
"لقد كانت الجدارية تمثل أكثر من مجرد لاعب، كانت تمثل قصة نجاح وحب للنادي"، هكذا علق أحد سكان المنطقة لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
بحسب ما يروي سكان المنطقة، حدث كل شيء الليلة الماضية حوالي الساعة 11 ليلًا. وصل بعض الشبان حاملين علب طلاء وهاجموا جدارية ترنت.
"هذا ليس بالأمر المعتاد، إنه لأمر مؤسف ومخيف بعض الشيء"، هكذا علق أصحاب المنزل الذي يوجد عليه التكريم للاعب الإنجليزي.
وعلى إثر ذلك، حوالي الساعة 11 صباحًا (بالتوقيت المحلي) ظهر أوائل العاملين لترميم الجدارية وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
تم إنشاء الجدارية من قبل مجموعة المشجعين The Anfield Wrap للاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا الذي فازوا به في مدريد عام 2019 أمام توتنهام. في ذلك الموسم، كان ألكسندر أرنولد أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم الأوروبية، ورمزًا للعب السريع والطموح الذي أعاد ليفربول إلى قمة القارة.
ومع ذلك، فإن رحيله إلى ريال مدريد، الذي أُعلن عنه بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، غيّر تمامًا نظرة الكثيرين إليه. بعد 20 عامًا في النادي، منذ الفئات السنية الأدنى حتى رفع جميع الألقاب الممكنة مع الفريق الأول، نُظر إلى قراره بعدم التجديد والرحيل مجانًا على أنه خيانة.
على الرغم من أنه تحدث في وداعه عن "البحث عن تحديات وتجارب جديدة خارج الديار"، إلا أن طريقة رحيله تركت جرحًا غائرًا لدى جزء كبير من جمهور "الريدز".
وقال الصحفي خوان ياجوي، الذي يغطي أخبار ليفربول منذ سبع سنوات: "أعتقد أنه سيكون هناك انقسام في الآراء، لكن غالبية الناس ما زالوا غاضبين بعد ما حدث العام الماضي، لذلك ستكون هناك بعض التصفيقات، لكن معظمها سيكون صيحات استهجان"، أوضح لماركا.
في محيط آنفيلد، الأجواء متوترة. يدافع بعض المشجعين عن أن ألكسندر أرنولد كان يستحق الخروج من الباب الكبير بعد سنوات عديدة من الخدمة. آخرون، على النقيض، يشعرون أنه كسر الرابط الأقدس بين اللاعب وناديه. الليلة سيتحدث آنفيلد. وعلى ترينت أن يستمع.
عندما أُجريت قرعة دوري أبطال أوروبا في أواخر أغسطس، كان أحد العناوين الرئيسية هو مواجهة ليفربول ضد مدريد - بعد أشهر فقط من استبدال ألكسندر-أرنولد "الريدز" بـ"لوس بلانكوس".
يقول ألكسندر-أرنولد في تصريحات لـ"أمازون برايم سبورت": "عندما أُعلنت القرعة، أعتقد أن الجميع كانوا يعرفون نوعًا ما أنها ستحدث، كان مقدرًا لهذه المواجهة أن تأتي. من الواضح أنهم فريق كبير، لذلك علمت أنني في مرحلة ما سأعود إلى هناك أو ألعب ضد ليفربول. إنها تحدث قريبًا جدًا. مشاعر مختلطة. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جدًا، جدًا، ولكنني متحمس لها".
وأضاف خريج أكاديمية ليفربول أنه لن يحتفل إذا سجل هدفًا ضد فريقه القديم. وهو بالتأكيد يأمل في المشاركة بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.
وختم: "مهما كانت طريقة استقبالي، فهو قرار الجماهير. سأحب النادي دائمًا، وسأظل دائمًا من مشجعي النادي. سأظل دائمًا ممتنًا للفرص والأشياء التي حققناها معًا - ستعيش معي إلى الأبد. مهما حدث، مشاعري لن تتغير تجاه ليفربول. لدي ذكريات هناك ستدوم معي مدى الحياة، ومهما كانت طريقة استقبالي، فإن ذلك لن يتغير".