"وداعًا أيها الجرذ".. تدمير جدارية أرنولد في محيط آنفيلد

تم إنشاء الجدارية من قبل مجموعة المشجعين The Anfield Wrap للاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا الذي فازوا به في مدريد عام 2019 أمام توتنهام. في ذلك الموسم، كان ألكسندر أرنولد أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم الأوروبية، ورمزًا للعب السريع والطموح الذي أعاد ليفربول إلى قمة القارة.

ومع ذلك، فإن رحيله إلى ريال مدريد، الذي أُعلن عنه بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، غيّر تمامًا نظرة الكثيرين إليه. بعد 20 عامًا في النادي، منذ الفئات السنية الأدنى حتى رفع جميع الألقاب الممكنة مع الفريق الأول، نُظر إلى قراره بعدم التجديد والرحيل مجانًا على أنه خيانة.

على الرغم من أنه تحدث في وداعه عن "البحث عن تحديات وتجارب جديدة خارج الديار"، إلا أن طريقة رحيله تركت جرحًا غائرًا لدى جزء كبير من جمهور "الريدز".

وقال الصحفي خوان ياجوي، الذي يغطي أخبار ليفربول منذ سبع سنوات: "أعتقد أنه سيكون هناك انقسام في الآراء، لكن غالبية الناس ما زالوا غاضبين بعد ما حدث العام الماضي، لذلك ستكون هناك بعض التصفيقات، لكن معظمها سيكون صيحات استهجان"، أوضح لماركا.

في محيط آنفيلد، الأجواء متوترة. يدافع بعض المشجعين عن أن ألكسندر أرنولد كان يستحق الخروج من الباب الكبير بعد سنوات عديدة من الخدمة. آخرون، على النقيض، يشعرون أنه كسر الرابط الأقدس بين اللاعب وناديه. الليلة سيتحدث آنفيلد. وعلى ترينت أن يستمع.