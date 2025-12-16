جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعد بطولة كأس ملك إسبانيا بطولة شديدة العراقة، انطلقت في عام 1903، لكن ريال مدريد على غير العادة ليس الأنجح فيها تاريخيًا إذ أحرزها 20 مرة بفارق 4 مرات عن بيلباو صاحب 24 لقبًا، و12 مرة عن برشلونة صاحب الـ 32 بطولة.

الموسم الماضي كانت ذكرى سيئة لريال مدريد في البطولة بعد الخسارة في النهائي أمام برشلونة 3-2 بهدف جول كوندي المتأخر على ملعب لا كارتوخا.

في هذا التقرير نستعرض معًا رحلة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، وكيف يمكنك متابعة مبارياته؟.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار