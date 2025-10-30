جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

|أورينيسي - ريال أوفييدو
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|2-4
|كامينيو تراس
|كونستانسيا - جيرونا
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|3-2
|نو كامب دي إنكا
|أتلتيكو توردوسيلاس - بورجوس
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|2-1
|لاس ساليناس
|لانجريو - راسينج فيرول
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
21:30 السعودية، 22:30 الإمارات
|0-0 (4-3)
|جانزابال
|كوستا كاليدا - قادش
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
21:30 السعودية، 22:30 الإمارات
|3-1
|كوستا كاليدا
|لوجرونيس - راسينج سانتاندير
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
21:30 السعودية، 22:30 الإمارات
|4-0
|لاس جوناس
|إنتر دي فالديمورو - خيتافي
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|11-0
|أبوجادوس دي أتوكا
|رايو ماخاداهوندا - تالافيرا دي لا رينا
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|4-1
|سيرو ديل إسبينو
|رودا - غرناطة
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|5-1
|سيوتات إسبورتيفا
|جوادالاخارا - كاكيرينو
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|1-2
|بيدرو إسكارتين
|سان فرناندو - ألباسيتي
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|3-0
|باهيا سور
|سي دي تروبيزون - كولتورال ليونيسا
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|3-1
|سانتا آنا
|ماراسينا - فالنسيا
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|5-0
|سيوتات إسبورتيفا دي ماراسينا
|أوتيبو - ويسكا
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|3-0
|سانتا آنا
|ألكالا - تينيريفي
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|4-0
|ديل فال
|توليدو - إشبيلية
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|4-1
|سالتو ديل كابالو
|إكستريمادورا - لاس بالماس
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|1-3
|فرانسيسكو دي لا هيرا
|نيجريرا - ريال سوسييداد
|الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|3-0
|خيسوس جارسيا كالفو
|بوبلينسي - ساباديل
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|2-1
|سا بوبلا
|سانت جوردي - أوساسونا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|5-0
|مونيسيبال دي سانت جوردي
|لوس جاريس - إلتشي
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|4-0
|لاس تاخيراس
|موتيلفيرا - ريال سرقسطة
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|3-1
|فالي أراجورين
|إبرو - تارازونا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|1-1
(3-4)
|لا ألموزارا
|لا أونيون - سبتة
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
21:30 السعودية، 22:30 الإمارات
|2-0
|خوان كايويلا
|أتلتيكو أستورجا - ميرانديس
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|1-1
(4-3)
|لا إيراجودينا
|سانت جوست - مايوركا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|2-0
|مونيسيبال ديسبورتيس إل مولي
|كاودال ديبورتيفو - سبورتنج خيخون
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|1-0
|هيرمانوس أنتونيا
|بورتوجاليتي - بلد الوليد
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|0-1
|لا فلوريدا
|نومانسيا - أريناس جيتشو
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|0-3
|إستاديو لوس باجاريتوس
|نافالكارنيرو - ميريدا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|1-2
|ماريانو جونزاليس
|لوركا ديبورتيفا - ألميريا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|2-0
|فرانسيسكو أرتيس كاراسكو
|أزواجا - ليجانيس
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|4-1
|مونيسيبال دي ديبورتيس
|سايزا - قرطبة
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|0-1
|لا أربوليجا
|ناتشارا - إيبار
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|4-2
|لا ساليرا
|سانت أندرو - تيرويل
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|1-2
|نارسيس سالا
|تورنت - جوفنتود توريمولينوس
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|1-3
|سان جريجوريو
|أورينسي - بونيفيدرا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|1-1
(3-0)
|باكو باز
|رييوس ديبورتيفو - سي إيه يوروبا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|2-2
(3-4)
|الملعب البلدي
|بوينتي جينيل - كارتاخينا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|1-0
|مانويل بوليناريو
|كوينتانار ري - إيبيزا
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|1-1
(3-4)
|سان ماركوس
|يونكوس - رايو فاييكانو
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|6-1
|فيلا يونكوس
|لوسينا - فياريال
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|6-0
|سيوتات ديبورتيفا دي لوسينا
|جاين - إلدينسي
|الأربعاء 29 أكتوبر 2025
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|3-1
|نويفو لا فيكتوريا
|أوريويلا - ليفانتي
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|4-3
|لوس أركوس
|بويرتو دي فيجا - سيلتا فيجو
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|2-0
|إل كامبون
|فالي دي إيجوبيس - أندورا
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
21:30 السعودية، 22:30 الإمارات
|5-1
|ساريجورين
|بالياريس - خيمناستيك
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|0-2
|إستادي باليار
|جيتكسو - ديبورتيفو ألافيس
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|7-0
|دي فادورا
|لوجرونيس - بونفيرادينا
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|3-1
|لاس جوناس
|أتلتيكو أنتونيانو - كاستيلون
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|0-1
|ليبريخا
|ريال أفيلا - ريال ألفيس
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|0-1
|أدولفو سواريز
|بالما ديل ريو - ريال بيتيس
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|7-1
|سيرخيو ليون
|سامانو - ديبورتيفو لاكورونيا
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|5-1
|فاليخون
|إستوبونا - ملقة
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|3-1
|ملعب بلدية فرانسيسكو مونيوز بيريز
|أتلتيك لييدا - إسبانيول
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|2-1
|كامب دي فوتبول المحلي رامون فاروس
|مورسيا - أنتيكويرا
|الخميس 30 أكتوبر 2025،
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|1-1 (1-2)
|ملعب نويفا كوندومينا