Copa del Rey trophyGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي يخوضها القطبان ريال مدريد وبرشلونة...

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، برشلونة.

وكان الكل يتوقع نهائيًا يجمع بين برشلونة وريال مدريد وهذا ما انتهى إليه المطاف بنهائي فاز به الكتالوني بثلاثية مقابل هدفين.

وبعيدًا عن ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الفرق التي تتنافس على تحقيق اللقب، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد ومعه أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ24 بطولة.

في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2025-2026 من بطولة كأس ملك إسبانيا...

  • ما القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    حصلت قنوات MBC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

    كما يوفر موقع جول عمومًا بثًا مباشرًا بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

    البطولةالقنوات الناقلةالبث عبر الإنترنت
    كأس ملك إسبانيا 2025-2026MBCشاهد
    • إعلان

  • جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026 - الدور الأول

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أورينيسي - ريال أوفييدوالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		2-4كامينيو تراس
    كونستانسيا - جيروناالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		3-2نو كامب دي إنكا
    أتلتيكو توردوسيلاس - بورجوسالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		2-1لاس ساليناس
    لانجريو - راسينج فيرولالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    21:30 السعودية، 22:30 الإمارات    		0-0 (4-3)جانزابال
    كوستا كاليدا - قادشالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    21:30 السعودية، 22:30 الإمارات    		3-1كوستا كاليدا
    لوجرونيس - راسينج سانتانديرالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    21:30 السعودية، 22:30 الإمارات    		4-0لاس جوناس
    إنتر دي فالديمورو - خيتافيالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		11-0أبوجادوس دي أتوكا
    رايو ماخاداهوندا - تالافيرا دي لا ريناالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		4-1سيرو ديل إسبينو
    رودا - غرناطةالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		5-1سيوتات إسبورتيفا
    جوادالاخارا - كاكيرينوالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		1-2بيدرو إسكارتين
    سان فرناندو - ألباسيتيالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		3-0باهيا سور
    سي دي تروبيزون - كولتورال ليونيساالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		3-1سانتا آنا
    ماراسينا - فالنسياالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		5-0سيوتات إسبورتيفا دي ماراسينا
    أوتيبو - ويسكاالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:30 السعودية، 23:30 الإمارات    		3-0سانتا آنا
    ألكالا - تينيريفيالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    22:30 السعودية، 23:30 الإمارات    		4-0ديل فال
    توليدو - إشبيليةالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		4-1سالتو ديل كابالو
    إكستريمادورا - لاس بالماسالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		1-3فرانسيسكو دي لا هيرا
    نيجريرا - ريال سوسييدادالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		3-0خيسوس جارسيا كالفو
    بوبلينسي - ساباديلالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		2-1سا بوبلا
    سانت جوردي - أوساسوناالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		5-0مونيسيبال دي سانت جوردي
    لوس جاريس - إلتشيالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		4-0لاس تاخيراس
    موتيلفيرا - ريال سرقسطةالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		3-1فالي أراجورين
    إبرو - تارازوناالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		1-1
    (3-4)    		لا ألموزارا
    لا أونيون - سبتةالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    21:30 السعودية، 22:30 الإمارات    		2-0خوان كايويلا
    أتلتيكو أستورجا - ميرانديسالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		1-1
    (4-3)    		لا إيراجودينا
    سانت جوست - مايوركاالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		2-0مونيسيبال ديسبورتيس إل مولي
    كاودال ديبورتيفو - سبورتنج خيخونالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		1-0هيرمانوس أنتونيا
    بورتوجاليتي - بلد الوليدالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		0-1لا فلوريدا
    نومانسيا - أريناس جيتشوالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		0-3إستاديو لوس باجاريتوس
    نافالكارنيرو - ميريداالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		1-2ماريانو جونزاليس
    لوركا ديبورتيفا  - ألميرياالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		2-0فرانسيسكو أرتيس كاراسكو
    أزواجا - ليجانيسالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		4-1مونيسيبال دي ديبورتيس
    سايزا - قرطبةالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		0-1لا أربوليجا
    ناتشارا - إيبارالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		4-2لا ساليرا
    سانت أندرو - تيرويلالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		1-2نارسيس سالا
    تورنت - جوفنتود توريمولينوسالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		1-3سان جريجوريو
    أورينسي - بونيفيدراالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:30 السعودية، 23:30 الإمارات    		1-1
    (3-0)    		باكو باز
    رييوس ديبورتيفو - سي إيه يوروباالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:30 السعودية، 23:30 الإمارات    		2-2
    (3-4)    		الملعب البلدي
    بوينتي جينيل - كارتاخيناالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    22:30 السعودية، 23:30 الإمارات    		1-0مانويل بوليناريو
    كوينتانار ري - إيبيزاالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		1-1
    (3-4)    		سان ماركوس
    يونكوس - رايو فاييكانوالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		6-1فيلا يونكوس
    لوسينا - فياريالالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		6-0سيوتات ديبورتيفا دي لوسينا
    جاين - إلدينسيالأربعاء 29 أكتوبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		3-1نويفو لا فيكتوريا
    أوريويلا - ليفانتي الخميس 30 أكتوبر 2025،
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		4-3لوس أركوس
    بويرتو دي فيجا - سيلتا فيجو الخميس 30 أكتوبر 2025،
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		2-0إل كامبون
    فالي دي إيجوبيس - أندورا الخميس 30 أكتوبر 2025،
    21:30 السعودية، 22:30 الإمارات    		5-1ساريجورين
    بالياريس - خيمناستيك الخميس 30 أكتوبر 2025،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		0-2إستادي باليار
    جيتكسو - ديبورتيفو ألافيس الخميس 30 أكتوبر 2025،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		7-0دي فادورا
    لوجرونيس - بونفيرادينا الخميس 30 أكتوبر 2025،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		3-1لاس جوناس
    أتلتيكو أنتونيانو - كاستيلون الخميس 30 أكتوبر 2025،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		0-1ليبريخا
    ريال أفيلا - ريال ألفيس الخميس 30 أكتوبر 2025،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		0-1أدولفو سواريز
    بالما ديل ريو - ريال بيتيس الخميس 30 أكتوبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		7-1سيرخيو ليون
    سامانو - ديبورتيفو لاكورونيا الخميس 30 أكتوبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		5-1فاليخون
    إستوبونا - ملقة الخميس 30 أكتوبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		3-1ملعب بلدية فرانسيسكو مونيوز بيريز
    أتلتيك لييدا - إسبانيول الخميس 30 أكتوبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		2-1كامب دي فوتبول المحلي رامون فاروس
    مورسيا - أنتيكويراالخميس 30 أكتوبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		1-1 (1-2)ملعب نويفا كوندومينا

  • سجل الفائزين بكأس ملك إسبانيا عبر التاريخ

    حقق برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا 32 مرة كأكثر فريق عبر التاريخ، ويأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثاني.

    وبينما يتفوق ريال مدريد في عدد مرات التتويج بالدوري الإسباني، يتواجد في المركز الثالث برصيد 20 مرة في كأس الملك.

    الترتيبالفريقعدد البطولاتسنوات التتويج
    1برشلونة321910، 1912، 1913، 1920، 1922، 1925، 1926، 1928، 1942،1951، 1952، 1953، 1957، 1959،1963، 1968، 1971، 1978، 1981، 1983،1988،1990، 1997، 1998، 2009، 2012، 2015، 2016،2017، 2018، 2021, 2025    
    2أتلتيك بيلباو241903، 1904، 1910، 1911، 1914، 1915، 1916،1921، 1923، 1930، 1931، 1932، 1933، 1943،1944، 1945، 1950، 1955، 1956، 1958، 1969،1973، 1984، 2024
    3ريال مدريد201905، 1906، 1907، 1908، 1917، 1934، 1936،1946، 1947، 1962، 1970، 1974، 1975، 1980،1982، 1989، 1993، 2011، 2014، 2023    
    4أتلتيكو مدريد101960، 1961، 1965، 1972، 1976،1985، 1991، 1992، 1996، 2013    
    5فالنسيا1941، 1949، 1954، 1967، 1979، 1999، 2008، 2019
    6ريال سرقسطة61964، 1966، 1986، 1994، 2001، 2004
    7إشبيلية51935، 1939، 1948، 2007، 2010
    8إسبانيول41929، 1940، 2000، 2006
    =8ريال يونيون41913، 1918، 1924، 1927
    10ريال سوسيداد31909، 1987، 2020
    =10ريال بيتيس31977، 2005، 2022
    11ديبورتيفو لاكورونيا21995، 2002
    12أريناس جوتكسو 11919
    =12ريال مايوركا12003