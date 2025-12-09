FBL-FIFA-ARAB-CUP-CEREMONYAFP
جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تستمر إثارة بطولة كأس العرب للمنتخبات في نسخة 2025، تعرف على موعد ربع نهائي البطولة وجدول المباريات وأكثر..

تستضيف قطر، في شهر ديسمبر 2025 بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021.

وبدأت البطولة عام 1963 في لبنان، دون أن يتم تحديد موعد محدد لإقامتها، بسبب الظروف المختلفة للاتحادات القارية، وليس شرطًا أن يشارك في البطولة المنتخب الأول، إذ تُرسل بعض الاتحادات، منتخب الشباب أو المنتخب الأولمبي أو منتخب المحليين.

لكن منذ النظام الجديد للبطولة، بدأ يتم تحديد شكل معين لإقامة البطولة كل 4 أعوام، وباتت مرعية من قبل "فيفا".

تتنافس المنتخبات القوية في البطولة التي وصلت إلى مرحلة ربع النهائي الآن، وتنتظر العديد من المفاجآت التي باتت معتادة في هذه النسخة من البطولة.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 وجدول المباريات والمجموعات.

جدول مباريات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

  • ما المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟

    بشكل رسمي تأهلت المنتخبات التالية لربع نهائي كأس العرب..

    فلسطينسوريا
    الأردنالمغرب
    السعوديةالعراق
  • جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025

    رقم المباراةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1المغرب - سورياالخميس 11 ديسمبر 2025
    17:30 السعودية، 18:30 الإمارات    		-استاد خليفة الدولي
    2فلسطين - السعوديةالخميس 11 ديسمبر 2025
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		-استاد لوسيل
    3الأردن - وصيف المجموعة الرابعةالجمعة 12 ديسمبر 2025
    17:30 السعودية، 18:30 الإمارات    		-استاد المدينة التعليمية
    4متصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثةالجمعة 12 ديسمبر 2025
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		-استاد البيت

  • ما القنوات الناقلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟

    تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1.

    وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

    كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

