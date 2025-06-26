جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025، الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة...

مباريات قوية شهدتها بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي أوفت بكل وعودها من حيث الجدية والكرة الرائعة، والحضور الجماهيري المميز.

المجموعات الثمانية شهدت مباريات رائعة بين كبار الفرق في العالم، أبطال القارات تنافسوا وأخرجوا نسخًا كروية رائعة وتقترب الأدوار الحاسمة.

وسنكون على موعد مع الكثير من المباريات الهامة في هذا الدور، ولعل أبرز تلك المواجهات مباراة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان وغيرها من المباريات القوية للغاية.

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وفي التقرير الآتي، نتعرف على موعد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة.