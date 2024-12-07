جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2025، جدول المباريات من الدور الأول حتى النهائي والقنوات الناقلة، وأكثر الفرق فوزًا بالبطولة وأين تقام؟

بطولة مرتقبة بكل المقاييس نظرًا لشعبيتها الكبيرة مؤخرًا ولأنها تجري لأول مرة بنظام مختلف تمامًا للبطولة، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي تنتظرها الجماهير بشغف.

البطولة ستقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا في 8 مجموعات تم إجراء القرعة بينهم وتحديد المجموعات، وتشهد مشاركة 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

بينما تحتشد الفرق الكبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية لمواجهة بعضهم البعض والوصول إلى بطل أول نسخة لكأس العالم للأندية بالنظام الجديد.

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ما هو نظام كأس العالم للأندية 2025؟

اتخذ "فيفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا، بدلًا من الاقتراح السابق بزيادة عدد الأندية إلى 24 ناديًا.

كما صادق مجلس "فيفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أنّه سيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.

وبداية من دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

كانت هناك مشاكل كبرى تتعلق بالبث المتعلق بمباريات بطولة كأس العالم للأندية اعتبارًا بفروق التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا القيم المعروضة من الرعاة وما إلى ذلك.

لكن فيفا أعلن أن DAZN هي المنصة التي ستتولى بث كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، واصفًا إياها بأنها "منصة البثّ الرياضية الوحيدة في العالم التي تتمتع بقدرة وصول عالمية، إذ وضعت نصب عينيها توفير أفضل تجربة رقمية إلى عشاق الرياضة حول العالم مستخدمة أحدث البرامج التكنولوجية الرائدة عالمياً. نحن ملتزمون بتقديم تجربة يستمتع من خلالها جميع المشجعين بكلّ لحظات الإثارة التي تقدّمها هذه البطولة الراقية".

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2025 DAZN

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، ستقام خلال الفترة من 14 يونيو 2025 وحتى 13 يوليو 2025 بحساب التوقيت المحلي.

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - إنتر ميامي الأحد 15 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - هارد روك بالميراس - بورتو الإثنين 16 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - ميتلايف بالميراس - الأهلي الخميس 19 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - ميتلايف إنتر ميامي - بورتو الخميس 19 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز إنتر ميامي - بالميراس الجمعة 24 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - هارد روك بورتو - الأهلي الجمعة 24 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - ميتلايف

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 بالميراس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إنتر ميامي 0 0 0 0 0 0 0 12

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد الأحد 15 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - روز باول بوتافوجو - سياتل ساوندرز الإثنين 16 يونيو 2025

03:00 السعودية ومصر - لومين فيلد سياتل ساوندرز - أتلتيكو مدريد الخميس 19 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - لومين فيلد باريس سان جيرمان - بوتافوجو الجمعة 20 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - روز باول سياتل ساوندرز - باريس سان جيرمان الإثنين 23 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - لومين فيلد أتلتيكو مدريد - بوتافوجو الإثنين 23 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - روز باول

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوتافوجو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سياتل ساوندرز 0 0 0 0 0 0 0 12

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي الأحد 15 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - تي كيو إل بوكا جونيورز - بنفيكا الإثنين 17 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - هارد روك بنفيكا - أوكلاند سيتي الجمعة 20 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - إنتر أند كو بايرن ميونخ - بوكا جونيورز السبت 21 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - هارد روك أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز الإثنين 24 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - جيودس بارك بايرن ميونخ - بنفيكا الإثنين 24 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية 2025

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوكا جونيورز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوكلاند سيتي 0 0 0 0 0 0 0 12

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب تشيلسي - كلوب ليون الإثنين 16 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز فلامنجو - الترجي الثلاثاء 17 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد فلامنجو - تشيلسي الجمعة 20 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد كلوب ليون - الترجي السبت 21 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك كلوب ليون - فلامنجو الأربعاء 25 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - كامبينج وورلد تشيلسي - الترجي الأربعاء 25 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فلامنجو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كلوب ليون 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الترجي 0 0 0 0 0 0 0 12

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريفر بليت - أوراوا ريد دياموندز الثلاثاء 17 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - لومين فيلد مونتيري - إنتر الأربعاء 18 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - روز باول إنتر - أوراوا ريد دياموندز السبت 21 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - لومين فيلد ريفر بليت - مونتيري الأحد 22 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - روز باول إنتر - ريفر بليت الخميس 26 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - لومين فيلد مونتيري - أوراوا ريد دياموندز الخميس 26 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - روز باول

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 ريفر بليت 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مونتيري 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوراوا ريد دياموندز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 12

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب فلومينينسي - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 17 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - ميتلايف أولسان هيونداي - صن داونز الأربعاء 18 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - إنتر أند كو صن داونز - بوروسيا دورتموند السبت 21 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - تي كيو إل فلومينينسي - أولسان هيونداي الأحد 22 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - ميتلايف بوروسيا دورتموند - أولسان هيونداي الأربعاء 25 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - تي كيو إل فلومينينسي - صن داونز الأربعاء 25 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - هارد روك

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية 2025

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 فلومينينسي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أولسان هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 صن داونز 0 0 0 0 0 0 0 12

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب مانشستر سيتي - الوداد الأربعاء 18 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد العين - يوفنتوس الخميس 19 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - أودي فيلد يوفنتوس - الوداد الأحد 22 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد مانشستر سيتي - العين الإثنين 23 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز يوفنتوس - مانشستر سيتي الخميس 26 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - كامبينج وورلد الوداد - العين الخميس 26 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - أودي فيلد

ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية 2025

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الوداد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 12

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - الهلال الأربعاء 18 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - هارد روك باتشوكا - ريد بول سالزبورج الخميس 19 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - تي كيو إل ريال مدريد - باتشوكا الأحد 22 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر - أودي فيلد الهلال - باتشوكا الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد

ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 باتشوكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 12

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - دور الـ 16

# المباراة الموعد النتيجة الملعب 49 متصدر المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية السبت 28 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - لينكولن فاينانشال فيلد 50 متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة الأحد 29 يونيو 2025

00:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا 51 متصدر المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى الأحد 29 يونيو 2025

20:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز 52 متصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة الإثنين 30 يونيو 2025

00:00 السعودية ومصر - هارد روك 53 متصدر المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة الإثنين 30 يونيو 2025

23:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا 54 متصدر المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة الثلاثاء 1 يوليو 2025

05:00 السعودية ومصر - كامبينج وورلد 55 متصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة الثلاثاء 1 يوليو 2025

23:00 السعودية ومصر - هارد روك 56 متصدر المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة الأربعاء 2 يوليو 2025

05:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - دور ربع النهائي

# المباراة الموعد النتيجة الملعب 57 الفائز من المباراة 53 - الفائز من المباراة 54 الجمعة 4 يوليو 2025

23:00 السعودية ومصر - كامبينج وورلد 58 الفائز من المباراة 49 - الفائز من المباراة 50 السبت 5 يوليو 2025

05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد 59 الفائز من المباراة 51 - الفائز من المباراة 52 السبت 5 يوليو 2025

20:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز 60 الفائز من المباراة 55 - الفائز من المباراة 56 الأحد 6 يوليو 2025

00:00 السعودية ومصر - ميتلايف

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - نصف النهائي

# المباراة الموعد النتيجة الملعب 61 الفائز من المباراة 57 - الفائز من المباراة 58 الثلاثاء 8 يوليو 2025

23:00 السعودية ومصر - ميتلايف 62 الفائز من المباراة 59 - الفائز من المباراة 60 الأربعاء 9 يوليو 2025

23:00 السعودية ومصر - ميتلايف

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - النهائي