"جاني رجل الشعب" - توم برادي يثني على رئيس الفيفا "الرائع" إنفانتينو لدفعه تغييرات في كأس العالم
رؤية إنفانتينو: المحفز للنمو العالمي
يعتقد لاعب كرة القدم الأمريكي السابق، الذي شارك في قرعة البطولة في ديسمبر الماضي، أن هذه الرياضة تصل إلى مستوى جديد من الشعبية في أمريكا الشمالية. خلال هذا الحدث، كان برادي مسؤولاً عن سحب العديد من الفرق القوية إلى مجموعاتها، بما في ذلك البرازيل وفرنسا وحاملة اللقب الأرجنتين. وبالنظر إلى صيف 2026، أعرب اللاعب الذي حصل ثلاث مرات على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم عن إعجابه الشديد برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن النمو الحالي لهذه الرياضة هو نتيجة مباشرة للرؤية التي ينفذها إنفانتينو منذ عام 2016.
ثناء كبير على قيادة الفيفا
"التحول الحقيقي يبدأ بالقيادة القوية في القمة، وما حققه جياني من حيث قيادته وشموليته"، قال برادي عن إنفانتينو. "أعتقد أن جياني رجل الشعب، وهو دائمًا ما يحتفل بالجوانب الرائعة من هذه الرياضة. أعتقد أنه قدم مساهمات كبيرة لعالم كرة القدم. وبعد أن أتيحت لي الفرصة للتعرف عليه وفهم نوع الشخص الذي هو عليه، والقيم التي يمثلها، أعتقد أن ذلك يظهر بوضوح في الأهداف الأوسع نطاقًا لما تعنيه كرة القدم. كرة القدم للجميع. إنها فرصة لنا جميعًا للتواصل، على مستوى العالم، حول شيء نحبه".
وقد أثار وصف برادي لإنفانتينو بأنه "رجل الشعب" دهشة أولئك الذين يشعرون أن رئيس الفيفا يبتعد بشكل متزايد عن المشاركين الفعليين في هذه الرياضة. بينما أشاد رمز الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) برؤية "الشمولية"، أثار إنفانتينو غضبًا عالميًا باقتراحه أن حظر روسيا من المشاركة في كرة القدم الدولية يجب أن يُرفع "بالتأكيد" - وهو موقف يعتقد الكثيرون أنه يقوض الاستجابة الموحدة للرياضة تجاه العدوان الجيوسياسي. هذا، إلى جانب القرار المحير بمنح جائزة الفيفا للسلام الأولى لدونالد ترامب خلال حفل السحب الذي يُزعم أنه خالف سياسات الفيفا الخاصة بالحياد السياسي.
يبرز تأييد برادي لإنفانتينو تحولًا في كيفية تسويق البطولة للجمهور المحلي في الولايات المتحدة. مع توسع المنافسة لتشمل 16 مدينة مضيفة و48 فريقًا، أصبح التركيز على "الشمولية" موضوعًا رئيسيًا في ولاية رئيس الفيفا. من خلال تحالفه مع الهيئة الإدارية للرياضة، يساعد برادي في سد الفجوة بين الرياضات الأمريكية التقليدية و"اللعبة العالمية"، مما يعزز فكرة أن نسخة 2026 ستكون أكثر الأحداث الرياضية متاحة ومشاهدة في تاريخ هذه الرياضة.
توسع المسرح العالمي
"كان من الرائع أن أكون جزءًا من قرعة الفيفا، ولكن مجرد معرفة أن هناك 48 دولة تشارك الآن في كأس العالم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أمر مثير للغاية لأنه يعني المزيد من الشمولية والمزيد من الدول والمزيد من المشجعين وجمهور أوسع لهذه المباريات الرائعة وهؤلاء الرياضيين لعرض ما حاولوا تحقيقه طوال حياتهم، وهو الوصول إلى قمة رياضتهم"، قال برادي في مقابلة مع CGTN Sports Scene. "وحقيقة أنهم قادرون على القيام بذلك في أمريكا وعرضه على أكبر مسرح أمر لا يصدق تمامًا، وكان من الممتع بالنسبة لي أن أكون جزءًا من ذلك".
لم يخلو التوسع من انتقادات من قبل التقليديين، لكن برادي يرى أن قرار ضم المزيد من الدول هو خطوة حيوية في تطور كأس العالم. وهو يعتقد أن توفير منصة لمزيد من الرياضيين "للوصول إلى القمة" لا يؤدي إلا إلى تعزيز هيبة البطولة. بالنسبة للولايات المتحدة على وجه التحديد، تمثل البطولة فرصة للتخلص من خيبة الأمل الناتجة عن الخروج المبكر في البطولات الأخيرة، بما في ذلك الخسارة في دور الـ16 في قطر والخروج من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2024، مما أدى إلى تعيين ماوريسيو بوكيتينو.
تزايد شهية أمريكا لكرة القدم
قال برادي: "أعتقد أن هناك دائمًا شغفًا كبيرًا بكرة القدم في أمريكا. من الواضح أننا، على مدار فترة طويلة من الزمن، كان لدينا أحد أقوى فرق كرة القدم النسائية الأمريكية على الساحة العالمية التي شهدها العالم على الإطلاق، لذلك أعتقد أننا نفهم مستوى المنافسة. انظر، كل طفل في أمريكا يكبر وهو يلعب كرة القدم. نلعبها إما في ساحة المدرسة أو نلعبها بشكل أساسي مع بعض الدوريات التي ننتمي إليها، لكنني أعيش في ميامي. إنتر ميامي هو أحد أعظم فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم في أمريكا. يلعب ليونيل ميسي معهم، وأعتقد أن هذا الأمر يستمر في النمو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الأشخاص الذين يشاهدون هذه اللعبة الرائعة على الساحة العالمية، وأعتقد أن كأس العالم في أمريكا سيعزز ذلك للأجيال القادمة".
"من الواضح أن "تأثير ميسي" في ميامي قد أثر على برادي، الذي يعيش في نفس المدينة التي يعيش فيها الأسطورة الأرجنتينية. إن وجود الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية في إنتر ميامي كان بمثابة مقدمة للاهتمام الهائل المتوقع ببطولة 2026. بعد أن أوقعت القرعة المنتخب الأمريكي في المجموعة D إلى جانب باراغواي وأستراليا وفريق يتأهل من التصفيات الأوروبية، من المقرر أن يبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الأمريكي الجنوبي في 12 يونيو. سيكون الضغط على فريق بوكيتينو كبيرًا ليكون على مستوى حماس الجماهير. بالنسبة لبرادي، الأساس موجود بالفعل، وقيادة إنفانتينو تضمن أن المسرح مهيأ لحظة رياضية تاريخية حقًا".
