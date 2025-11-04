ثنائي برشلونة ضمن القائمة.. رافينيا ينفجر غضبًا بعد استبعاده من تشكيلة "فيفبرو" 2025!

تُظهر أرقام رافينيا في موسم 2024/25 الماضي حجم الإسهام الهائل الذي قدمه، وهو ما يبرر على الأرجح رد فعله الغاضب من استبعاده من تشكيلة "فيفبرو". كان النجم البرازيلي عنصراً أساسياً وموثوقاً في تشكيلة برشلونة، حيث شارك في 57 مباراة في جميع المسابقات، بإجمالي 4,661 دقيقة لعب.

وكانت حصيلته التهديفية مذهلة، حيث سجل 34 هدفاً وصنع 26 تمريرة حاسمة، ليساهم بشكل مباشر في 60 هدفاً خلال الموسم. وجاء تألقه الأبرز في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 13 هدفاً وصنع 9 آخرين خلال 14 مباراة فقط. أما في الدوري الإسباني، فقد خاض 36 مباراة، سجل خلالها 18 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى إسهاماته في بطولتي كأس الملك (هدف و 4 تمريرات حاسمة) والسوبر الإسباني (هدفان وتمريرة حاسمة).

تأثر موسم رافينيا الحالي بشكل كبير بسبب الإصابة، مما حدّ من مشاركاته مع الفريق. فبسبب "إصابة في أوتار الركبة"، غاب النجم البرازيلي عن 7 مباريات متتالية حتى الآن (5 في الدوري الإسباني و 2 في دوري أبطال أوروبا). وقبل هذه الإصابة، كان رافينيا قد شارك في 7 مباريات في جميع المسابقات (6 في الليجا وواحدة في دوري الأبطال)، بمجموع 474 دقيقة لعب. ورغم هذه المشاركة المتقطعة، نجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، جاءت جميعها في الدوري الإسباني.

وإذا تحدثنا عن عام 2025 (من الموسم الماضي والحالي) فمنذ بداية العام وحتى توقفه بسبب الإصابة الأخيرة في أوتار الركبة، قدم النجم البرازيلي أداءً مبهراً، حيث نجح في تسجيل 20 هدفاً وتقديم 17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات. هذه الحصيلة المذهلة، التي تضعه في مصاف أبرز المساهمين هجومياً في العالم، جاءت نتاجاً لختامه القوي لموسم 2024/25 وبدايته الواعدة لموسم 2025/26. وخلال هذا العام، توّج رافينيا جهوده مع برشلونة بتحقيق ثلاثية محلية، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني (الليجا) وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني لموسم 2024/25.