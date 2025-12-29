تير شتيجن يتمسك بفرصته في برشلونة.. وعرض من الدوري الإسباني قد يغير حساباته!

بعد بضعة أيام من الانفصال عن أجواء العمل رفقة عائلته، يعود مارك تير شتيجن اليوم إلى التدريبات مثل بقية تشكيلة برشلونة. يفعل ذلك في سياق يتسم بعدم اليقين الرياضي وبمستقبل يدرسه النادي منذ أشهر بعيداً عن "سبوتيفاي كامب نو"، رغم أن اللاعب نفسه لا يزال ثابتاً في رغبته بالاستمرار.

عودته للظهور في كأس ملك إسبانيا أمام جوادالاخارا لم تكن لفتة بسيطة، بل منحته الحجج. عاد تير شتيجن للمنافسة في الوقت الذي كان الكثيرون يسلمون فيه بأن الدور الأساسي سيكون لشتشيسني، وهذه التفصيلة تعزز فكرة أن الحارس لا يعتبر نفسه مستبعداً، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

الحارس الألماني لديه عقد حتى عام 2028 -تم تجديده في أكتوبر 2023- وهو لا يفكر، على الأقل في البداية، في التخلي عما تم التوقيع عليه. من بين أسباب أخرى، لأنه في ذلك التجديد وافق على تأجيل جزء من راتبه لمساعدة النادي في تسجيل اللاعبين.