فيديو | "تحذير الله الأخير".. مخرب يشعل النار في تمثال كريستيانو رونالدو بالبرتغال!

هذا العمل البرونزي المحدد منفصل عن التمثال النصفي سيئ السمعة في المطار الذي تصدر العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم بسبب الشبه المشكوك فيه بالنجم البرتغالي. عندما تم تشويه تمثال المتحف هذا لأول مرة في عام 2016 بكتابة اسم ميسي ورقمه، شنت شقيقة رونالدو، كاتيا أفيرو، هجوماً لاذعاً على "الهمج" المسؤولين، مدعية أنه يجب إرسالهم إلى سوريا بسبب قلة احترامهم.

وقالت: "أجد الفعل في حد ذاته عاراً، لكن ما أجده أكثر خزياً هو الحسد الذي يحيط به والغضب الذي يظهره بعض الحمقى المحبطين وغير المحبوبين في العلن بطريقة مخزية تتركني كشخص برتغالي أشعر بالخجل والحزن، ويجب أن يعلم الأشخاص المسؤولون عن هذا وعن الأشياء السلبية الأخرى الموجهة نحو هذا الشخص أن جزيرتنا تم التصويت عليها مؤخراً كوجهة الجزر الرائدة في العالم، ليس فقط بسبب البحر الجميل الذي يحيط بنا أو فن الطهي الرائع لدينا أو حتى ترحيب ماديرا الدافئ".

"كان ذلك بفضل هذا الشخصية الماديرية العظيمة الذي يكرم أصوله، للأسف، لا تزال جزيرتي الجميلة مأهولة ببعض الهمج المحبطين الذين ينبغي أن يعيشوا في سوريا وسط أناس لا يحترمون بعضهم البعض ولا يعرفون كيف يعيشون معاً".

بينما يلعب المهاجم حالياً في الدوري السعودي للمحترفين، يظل حضوره قوياً في ماديرا. ويبقى أن نرى ما إذا كانت العائلة سترد على هذا العمل التخريبي الأخير الموجه ضد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.