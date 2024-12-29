تفوق على ميسي وأبكى فينيسيوس بسبب الكرة الذهبية.. ردود الفعل على أداء محمد صلاح أمام وست هام

ماذا قدم النجم المصري؟

قدم المصري محمد صلاح أداء مذهلًا في فوز ليفربول أمام مضيفه وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدفًا بمهارة استثنائية لزميله الهولندي كودي جاكبو، قبل أن يسجل بنفسه هدف فريقه الثالث قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني صنع هدفًا آخر لديوجو جوتا.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 20 بكافة المسابقات، للموسم الثامن له على التوالي مع ليفربول، كما كسر الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتسجيل والصناعة في 8 مباريات بموسم واحد.