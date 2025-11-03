Al Ahli v Al Jndal: The King's CupGetty Images Sport
محمود خالد

الأهلي يتحرك قانونًا ضد "المسيء" لديميرال .. مطالبات بالعفو وإعلامي: كانوا ينتظرون قميص رونالدو والآن يشوهون صورته!

"تعدت الحدود الشرعية والقانونية"

لم يسلم رباعي الأهلي والهلال، من الانتقادات اللاذعة، إزاء السخرية من ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنصر في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، إلا أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، كان بطلًا لأقذع الرسائل الهجومية، والتي قررت إدارة الراقي، التعامل معها بشكل رسمي.

النصر حافظ على علامته الكاملة في دوري روشن، بعد الفوز على الفيحاء، بنتيجة (2-1)، فيما قرر الحكم محمد الهويش، احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، أثارت الكثير من الجدل والاختلاف بين خبراء التحكيم، وسط تشكيك حول مدى شرعيتها، فيما تولى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تنفيذها بنجاح في الدقيقة 90+14، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

هذه الركلة لم تمر مرور الكرام، بل تزامن معها تعليقات ساخرة من نجوم الأهلي والهلال، على غرار رياض محرز وميريح ديميرال ومالكوم أوليفيرا، وروبن نيفيش.

  • الأهلي يرد على الإساءة إلى ديميرال

    وجاء رد ميريح ديميرال على ركلة جزاء، بوجوه ضاحكة، في تعليق على منشور لأحد المتابعين عبر منصة (إكس)، ذكر بأن الحكم احتسب ركلة جزاء للنصر.

    ولم يتوقف ديميرال عند ذلك الحد، بل ردّ على استفزاز الجمهور له، بنشر صورته بجوار كأس السوبر السعودي "2025-2026"، التي توج بها الأهلي على حساب النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.

    ولكن، جاء الردّ خارجًا عن الأعراف، من قِبل متابع قرر أن يوجه السباب، بأبشع الألفاظ، التي تمس والدة ديميرال الراحلة، وهذه الرسالة التي فجرت غضبًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم مراعاة حرمة الموتى، والخوض في الأعراض.

    هنا، قرر المتحدث الرسمي لشركة النادي الأهلي، ماجد الفهمي، الرد، برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الحسابات التي تعدت الحدود الشرعية والقانونية تجاه أحد لاعبينا.

    نؤكد أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات حيال الإساءات والتجاوزات المرفوضة شرعًا وقانونًا وعرفًا. نهيب بالجميع التحلّي بالرقي والحرص في الطرح".

  • فمن عفا وأصلح فأجره على الله

    ولاقت تغريدة متحدث الأهلي، ردود أفعال واسعة، إلا أن السمة الغالبة على تلك الردود، هي مطالبة الفهمي بالعفو عن صاحب الحساب، انطلاقًا من الآية القرآنية "فمن عفا وأصلح فأجره على الله".

    وطلب مغردون من المتحدث الرسمي للأهلي، بعدم محاسبة الشخص الذي نشر التغريدة المسيئة، بداعي قيامه بحذفها والاعتذار عنها، فيما قرر المتابع تفعيل خاصية "حماية منشوراته".

    وقال متابع أشار لانتمائه للأهلي، إن ديميرال أيضًا كان مستفزًا بـ"الوجوه الضاحكة"، التي نالت تفاعلًا كبيرًا، في الوقت الذي كان فيه المشجع النصراوي مضغوطًا وتكلم في وقت غضب.

    يتمنون صورة مع كريستيانو رونالدو

    وفي هذا السياق، وصف الإعلامي علي المرشود، عبر برنامج "في 90"، ما حدث من تغريدات نجوم الأهلي والهلال، بأنها محاولة لـ"تشويه صدارة النصر وصورة كريستيانو رونالدو".

    وقال المرشود إن ما حدث ليس جديدًا على حملات التشويه ضد النصر، إلا أن الأجيال الجديدة ليست معتادة عليه، والخطر أن يدخل نجوم دوليون يمثلون منتخبات عالمية، في درب الرسائل الساخرة.

    وأضاف المرشود أن محمد السهلاوي، نجم النصر السابق، تمت معاقبته في 17 أكتوبر 2020، بسبب منشور في منصة (إكس)، كما تحدث عن رباعي الأهلي والهلال، بأنهم كانوا ينتظرون عند غرفة الملابس من أجل نيل قميصه والتقاط صورة تذكارية معه.

    من جانبه، قال الإعلامي نبيل نقشبندي، إن مثل تلك التغريدات الساخرة تحتاج إلى لائحة، مطالبًا بتحرك عاجل من اللوائح، على غرار ما حدث مع الحسن كيتا، لاعب الاتحاد السابق، والذي تقرر فورًا منعه من اللعب مجددًا في السعودية، بداعي تصرفاته الخارجة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال عام 2008.

    ما ينتظر ديميرال

    وتوجه ميريح ديميرال مع بعثة الأهلي، إلى الدوحة، حيث يستعد الراقي لملاقاة السد القطري، غدًا، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وشارك ديميرال مع الأهلي في 13 مباراة، بجميع المسابقات، خلال موسم 2025-2026، والذي استهله بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي في هونج كونج، فيما وقع على هدف وحيد في دوري روشن، جاء في شباك الهلال، خلال الجولة الثالثة.

    ركلة الجزاء على طاولة لجنة الحكام

    وفي ظل الجدل الدائر بين خبراء التحكيم حول "شرعية" ركلة الجزاء التي احتسبها محمد الهويش، لصالح النصر، فإنها ستكون ضمن الملفات المطروحة في اجتماع لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، والذي سينعقد خلال يومي 16 و17 نوفمبر في الدمام.

    وينتظر أن يشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عددٍ من الحالات التحكيمية، على غرار طرد فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، والجدل الذي حدث أيضًا في مباراة الأهلي والرياض.