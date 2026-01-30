خلال العام الماضي، تم ربط جان فيليب ماتيتا، المهاجم الفرنسي من أصل كونغولي، بنادي أتالانتا، ثم يوفنتوس وأخيرًا ميلان.

ويبدو أن النادي الأحمر والأسود هو الأقرب إلى ضمه إلى صفوفه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، ليمنح أليجري مهاجمًا إضافيًا في سباق الدوري الإيطالي الذي سيستمر حتى مايو.

ماتيتا، البالغ من العمر 28 عامًا، يلعب في كريستال بالاس، ويرغب ميلان في ضمه إلى المدينة على الفور، أو في موعد أقصاه يونيو. الاتفاق على شرائه يبلغ 30 مليون يورو، لكن العرض قد يرتفع إلى 35 مليون يورو لتسريع الانتقال من فترة الانتقالات المقبلة إلى الحالية.

أثبت ماتيتا أنه قادر على أن يكون مهاجمًا يسجل أكثر من عشرة أهداف، وهو ما حققه في الموسمين الماضيين ويقترب من تحقيقه مرة أخرى في الموسم الحالي، مما سيمنح أليجري إضافة مهمة للسعي بجدية نحو الفوز بالدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مجرد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

Getty/Goal