بعد ما حدث مع يامال.. حديث نجوم ريال مدريد عن "نيجريرا" يشعل الغضب في برشلونة!

يكمن الغضب الأكبر لبرشلونة في ازدواجية المعايير الفاضحة التي يرونها. ففي الوقت الذي يواجه فيه يامال (18 عامًا) حملة إعلامية شرسة بسبب "تصريح" في برنامج ترفيهي، يُسمح لكبار لاعبي ريال مدريد بالإشارة إلى "قضية نيجريرا" - وهي قضية قانونية لا تزال في المحاكم - في محافل رسمية دون أي محاسبة أو إثارة للجدل.

ويشير برشلونة تحديدًا إلى واقعتين: الأولى، عندما استغل الحارس تيبو كورتوا مؤتمرًا صحفيًا رسميًا الأسبوع الماضي، قبل مواجهة ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، موجها انتقادا مبطنا لرئيس برشلونة جوان لابورتا بسبب إشارته إلى "اليد البيضاء" التحكيمية.

وقال كورتوا في مؤتمر صحفي تابع للاتحاد الأوروبي: "يقول ذلك بسبب قضية نيجريرا وكل ما يرتبط بها"، مضيفا: "لم أرَ شيئا من هذا القبيل أبدا، بل العكس، لا أشعر أننا استفدنا من التحكيم في أي لحظة".

الواقعة الثانية، كانت خلال الكلاسيكو نفسه، أظهرت كاميرات قناة "موفيستار+" لقطات للاعب ريال مدريد جود بيلينجهام وهو يصرخ في وجه الحكم سيزار سوتو جرادو قائلا: "حتى مع نيجريرا!"، وذلك بعد ارتكابه خطأ ضد بيدري عندما جذب رأس لاعب برشلونة وسقط الاثنان أرضا، قبل أن يسخر بيلينجهام من شكوى منافسه بوضع يديه على عنقه ضاحكا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يشعر أن لاعبيه يُعاقبون على مزحة، بينما يتحدث منافسوهم عن قضايا قانونية في الملعب وأمام الإعلام الرسمي دون أي رد فعل.

تعد قضية "نيجريرا" من أكثر الملفات المثيرة للجدل في تاريخ كرة القدم الإسبانية الحديث، بعد أن طالت شبهات خطيرة نادي برشلونة حول علاقاته بالحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، الذي شغل منصب نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018.

بدأت فصول القضية بالظهور إلى العلن في فبراير/شباط 2023، عندما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن شركة مملوكة لنيجريرا كانت قد تلقت مبالغ مالية ضخمة من برشلونة تُقدر بنحو 7 ملايين يورو على مدى عدة سنوات، مقابل ما وُصف حينها بـ"استشارات تقنية تتعلق بالتحكيم". هذه المدفوعات، التي استمرت حتى عام 2018، أثارت شكوكا حول احتمال وجود تأثير على قرارات الحكام خلال مباريات الفريق الكتالوني في تلك الفترة.