تشابي ألونسو يفاجأ بـ"حالة أراوخو" مع برشلونة.. وإصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد!
تفاصيل معاناة أراوخو مع برشلونة
وافق نادي برشلونة على منح مدافعه الأوروجواياني رونالد أراوخو "إجازة مفتوحة" بناءً على طلبه، وذلك عقب اجتماع حاسم جمع ممثليه بالمدير الرياضي ديكو.
ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد أيام صعبة عاشها اللاعب، بدأت بطرده في مباراة تشيلسي بدوري الأبطال، وتلتها غيابه عن التشكيلة في الفوز الأخير على ألافيس.
وكشفت التقارير أن أراوخو طلب الابتعاد لشعوره بعدم القدرة على تقديم الإضافة المطلوبة حالياً، وخشيته من أن يصبح عبئاً يضر بمصلحة الفريق.
وفيما رفض المدرب هانزي فليك الخوض في التفاصيل واصفاً الأمر بـ"المسألة الخاصة"، سارع الرئيس جوان لابورتا للدفاع عن قائده، مؤكداً أن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها أراوخو مؤخراً كانت "غير عادلة"، ومشدداً على دعم النادي الكامل له لتجاوز هذه الضغوط النفسية والعودة للملاعب.
رد فعل ألونسو
تعد "معضلة أراوخو" أحد أهم أخبار الأسبوع الجاري في أروقة برشلونة. ومع ذلك، على الجانب الآخر، بدا أن تشابي ألونسو لم يكن على علم بالأمر، حيث أبدى دهشته عندما سُئل عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الميرينجي ضد أتلتيك بيلباو.
سرعان ما فهم ألونسو الأمر وأراد إرسال رسالة دعم واحترام للاعب الذي يمر بلحظة صعبة. وقال المدرب الباسكي: "يجب احترام احتياجات اللاعبين لأنهم ليسوا آلات، وإذا قرروا ذلك في النادي وكان ذلك لمصلحة الفتى، فهذا يبدو منطقيًا بالنسبة لي".
وتجنب ألونسو تحليل موضوع الصحة العقلية في الرياضة، وتحديداً في كرة القدم، وما إذا كان التعرض المفرط للانتقادات الموجود حالياً يمثل مشكلة تثقل كاهل الرياضي بقدر الإصابات الجسدية أو أكثر.
غيابات ريال مدريد قبل موقعة بيلباو
فيما يتعلق بغيابات ريال مدريد في موقعة بيلباو، فقد تلقى ألونسو نبأ غير سعيد بإصابة جديدة في دفاع الفريق. في هذه الحالة، يتعلق الأمر بفيرلاند ميندي الذي، كما أكد النادي الأبيض، يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى، ما يمنعه من السفر إلى بيلباو، ومن المحتمل ألا يلعب أي مباراة أخرى فيما تبقى من عام 2025.
الظهير الفرنسي، الذي حصل على دقائقه الأولى في الموسم في أثينا الأسبوع الماضي، عاد لينتكس بنوع من الإصابات شائع جدًا لدى اللاعبين الذين لا يملكون إيقاع منافسة منتظم للغاية، كما هو الحال مع اللاعب الفرنسي الذي لم يلعب منذ شهر أبريل الماضي.
بهذه الطريقة، يؤكد تشابي ألونسو غياباً آخر في الدفاع ينضم إلى "هاوسن، كارباخال، ألابا" الذين لن يتمكنوا من التواجد في سان ماميس.
سيكون روديجر حاضراً، بعدما عاد أيضا هذا الأسبوع أمام جيرونا وقد يكون احتياطياً في بيلباو لعدم المخاطرة بنفس ما حدث مع ميندي.
أزمة نتائج سلبية تضرب ريال مدريد
يدفع ريال مدريد ثمن "نوفمبر الأسود" غالياً، حيث دخل الفريق في نفق مظلم من النتائج المتذبذبة التي كلفته التنازل عن صدارة "الليجا" لصالح الغريم برشلونة.
وتكشف حصيلة المباريات الأخيرة عن عجز واضح في منظومة الفريق، إذ فشل "الميرينجي" في تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث جولات محلية، مكتفياً بسلسلة من التعادلات المحبطة أمام جيرونا (1-1)، إلتشي (2-2)، ورايو فاييكانو (0-0)، وهو ما أفقد الفريق 6 نقاط كاملة في سباق اللقب.
ولم يكن الحال أفضل أوروبياً، حيث سقط الفريق أمام ليفربول بهدف نظيف، ولم يحقق سوى فوز يتيم وشاق للغاية على أولمبياكوس (4-3).
يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، ويسعى لتصحيح المسار وتحقيق الفوز أمام أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 19، وبعدها يعود أخيرًا إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" ليخوض مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، الأحد المقبل في الجولة 15 من المسابقة.
ويستكمل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية أمام مضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية التي يحتل فيها المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.
