تسريب قميص برشلونة الجديد.. تصميم جريء من نايكي يخطف الأنظار قبل موسم 2026-2027

في خطوة جريئة تكسر القوالب التقليدية وتتجاوز حدود الملاعب، كشفت تسريبات حديثة نشرها موقع "فوتي هيدلاينز" اليوم السبت عن تصميم "ثوري" تعده شركة "نايكي" لبرشلونة ضمن أطقم موسم 2026-27، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

يأتي هذا التسريب بعد شهر من ظهور ملامح الطقم الأساسي، ليقدم هذه المرة مفهوماً يدمج ببراعة بين عبق الماضي وصيحات الموضة الحديثة. القميص الجديد يتميز بتصميم "ريترو" فريد، ينقسم إلى شطرين باللونين الرمادي والأسود، يفصل بينهما خط متعرج (Zigzag) لافت للأنظار، في ابتعاد صريح عن الأنماط المعتادة.

ما يميز هذا القميص حقاً هو ملمسه الذي يحاكي "القطن السميك" المستخدم في أطقم الزمن الجميل، مع ترجيحات بعودة الملصق الخارجي الأسطوري الذي كان علامة مميزة لقمصان التسعينيات.

هذا التوجه الفني يضع القميص في منطقة رمادية غامضة؛ فبينما يحمل هوية النادي، يبدو أقرب لقطعة أزياء "لايف ستايل" فاخرة منه لزي رياضي، وهو ما يترك الباب مفتوحاً حول ما إذا كان سيظهر في المنافسات الرسمية أم سيكتفي بكونه إصداراً خاصاً للجماهير العاشقة للكلاسيكيات.