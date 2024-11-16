Türkiye v Wales - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B4Getty Images Sport
معتز الجمال

تركيا وويلز | أردا جولر "موهوب" في دوري الأمم.. ملعون تحت قبضة أنشيلوتي!

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تعادل منتخب تركيا سلبيًا مع ضيفه الويلزي، في المباراة التي احتضنها ملعب قادر هاس، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري الأمم الأوروبية.

وكانت كل الأنظار موجهة صوب أردا جولر، نجم ريال مدريد الشاب، الذي حاول هز الشباك أكثر من مرة، لكنه لم ينجح حتى غادر الملعب في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، احتفظ منتخب تركيا بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن ويلز (الوصيف)، بينما يأتي منتخب آيسلندا في المركز الثالث بـ7 نقاط، أمام الجبل الأسود الذي يحتل القاع بعد 5 هزائم دون أي نقطة.

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