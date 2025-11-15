تركيا وبلغاريا | أردا جولر "يفشل" في اختبار "النجم الأول".. و"المهمة المستحيلة" في انتظاره!

لقد ضمن المنتخب التركي بنسبة 100% احتلال المركز الثاني في المجموعة والتأهل إلى الملحق الأوروبي، حيث يحتل منتخب جورجيا صاحب المركز الثالث 3 نقاط فقط.

التأهل المباشر (المركز الأول)، هو احتمال شبه مستحيل، وحُسم لصالح إسبانيا، لأنه حتى لو فازت تركيا على إسبانيا في الجولة الأخيرة، سيتساوى الفريقان (15 نقطة لكل منهما). لكن، قاعدة كسر التعادل الأولى هي "فارق الأهداف".

تمتلك إسبانيا فارق أهداف هائل يبلغ (+19)، بينما فارق أهداف تركيا هو (+5).

من شبه المستحيل رياضيًا أن تعوض تركيا هذا الفارق (14 هدفًا) في مباراة واحدة (تحتاج للفوز بفارق +7 أهداف في مواجهة المنتخبين بالجولة الأخيرة من التصفيات).

لذلك يمكن القول إن المنتخب التركي ضمن مكانه في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في العام الجديد (شهر مارس 2026)، وسيشهد منافسة 16 منتخبًا (12 وصيفًا و4 من دوري الأمم) على آخر 4 بطاقات أوروبية لكأس العالم.

وتأهلت منتخبات ألبانيا والتشيك وأيرلندا الشمالية إلى الملحق بشكل رسمي، بينما لم تحسم باقي المقاعد حتى الآن.