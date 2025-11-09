للمباراة الثانية على التوالي.. "تجميد" حكم مباراة إشبيلية وبرشلونة!

منذ بداية الموسم، أوضحت اللجنة الفنية للحكام أن الحكام الذين لا يقدمون الأداء المتوقع منهم سيحصلون على "راحة"، وهو ما يُعرف بـ"التجميد".

لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل كان تتويجًا لسلسلة من الأخطاء الفادحة التي بدأت في اللقاء الناري بملعب رامون سانشيز بيزخوان، واستمرت في المباراة التي تلتها بين جيرونا وريال أوفييدو، ليصبح مونيز رويز أحدث ضحايا سياسة "عدم التسامح" التي تتبعها اللجنة هذا الموسم مع الحكام الذين لا يقدمون الأداء المتوقع.

لقد عانى من هذا الأمر بالفعل مونييرا مونتيرو بعد أدائه في مباراة مايوركا وبرشلونة؛ والآن جاء الدور على مونيز رويز.

الحكم الدولي الإسباني لم يتم تعيينه للأسبوع الثاني على التوالي لأي من مباريات الدرجة الأولى العشر بعد آخر مباراة أدارها.

كانت تلك المباراة هي جيرونا ضد أوفييدو في 25 أكتوبر الماضي، حيث تم تصحيح قراراته مرتين من غرفة تقنية الفيديو (في ركلتي جزاء).