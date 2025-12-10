بيل يكسر حاجز الصمت: كنت ساذجًا في مدريد.. وهذه حقيقة أزماتي مع رونالدو!

يتحدث بيل بوضوح عن الفجوة الكبيرة بين نواياه عند الانضمام لريال مدريد والواقع الذي اصطدم به، مشيراً إلى أنه لم يكن مستعداً للعب دور النجم الاستعراضي خارج الملعب.

يقول بيل موضحاً هذا التباين: "من الواضح أن العديد من اللاعبين يذهبون إلى مدريد ليكونوا (جلاكتيكوس)، لكنني ذهبت لألعب كرة القدم".

ويرى بيل أن مسيرته كانت ناجحة جداً رياضياً، مؤكداً: "ما حققته كلاعب ويلزي في الخارج كان مذهلاً حقاً.. كنت دائماً أكسب اللحظات المهمة".

ومع ذلك، يقر النجم المعتزل بأنه أخطأ في تقدير قسوة البيئة المحيطة بالنادي الملكي، حيث قال بصراحة تامة: "كنت ساذجاً بعض الشيء، ربما تكون هذه هي الكلمة الصحيحة، بذهابي إلى مدريد وعدم معرفة مدى قسوة الأمر".

ويفسر بيل ذلك بأنه فصل تماماً بين المهنة والحياة الشخصية، قائلاً: "كنت أفكر: كرة القدم الخاصة بي وحياتي شيئان مختلفان. لن أغير ذلك أبداً"، وهو المبدأ الذي تمسك به رغم تسببه في متاعب إعلامية له.