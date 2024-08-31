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معتز الجمال

بيلباو وأتلتيكو مدريد | ألفاريز "السيئ" يرقص سعادة.. ونيكو ويليامز يعض أصابع الندم!

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أداء مخيب من الثنائي..

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على مضيفه أتليتك بلباو (1-0) اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أنخيل كوريا في الدقيقة 90+2، ليرفع الأتلتي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 4 نقاط في المركز العاشر.

ولم يقدم خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد الأداء المرضي خلال المباراة، ما دفع المدرب دييجو سيميوني لاستبداله في الدقيقة 70 لصالح النرويجي ألكسندر سورلوث.

على الجهة المقابلة، قدم نيكو ويليامز، نجم بيلباو، واحدة من أسوأ مبارياته، ليواصل الفريق نتائجه السلبية هذا الموسم (فوز وتعادل وهزيمتين).

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