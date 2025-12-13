(C)Getty Images
بيريز يغلق الباب في وجهه.. إنذار أخير من ريال مدريد بشأن مفاوضات عقد فينيسيوس!
- AFP
صداع فينيسيوس يزعج ريال مدريد
لم يعد خافيًا على أحد أن فيني لا يعيش أفضل مواسمه في ريال مدريد، كما أن علاقته مع المدرب تشابي ألونسو، ليست في أحسن حالاتها، كما غيره من اللاعبين وعلى رأسهم جود بيلينجهام ورودريجو.
الأزمة خرجت للإعلام خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث انتقد اللاعب مدربه بعد تغييره في الشوط الثاني، ومن ثم أصدر بيان اعتذار لم يشر فيه مباشرة إلى المدرب، لكنه قُدم وجهًا لوجه أمام جميع زملائه في الفريق، بما في ذلك ألونسو وكامل الطاقم الفني.
في المقابل، أكدت التصريحات الصادرة من ريال مدريد على انتهاء الأزمة، وقد حملت مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا مشهدًا عزز تلك التصريحات، حيث تبادل فينيسيوس وألونسو العناق في إشارة لتجاوز الماضي والبدء من جديد.
هذا جانب، وهناك آخر متعلق بعقد اللاعب الذي سينتهي صيف 2027 وريال مدريد بحاجة إلى تجديده قبل بدء الموسم القادم، حتى لا يفقده بالمجان في نهايته.
شبكة "ذا أثليتيك" كشفت مؤخرًا أن مفاوضات تجديد عقد فيني تمرّ بمرحلة حرجة، بعدما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن الأجواء داخل النادي ليست بالبساطة التي يتوقعها البعض، وأن الصورة أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدة عوامل، أبرزها رغبة اللاعب في الحصول على مشروع رياضي واضح، وشعوره بأن وضعه داخل الفريق بدأ يشهد تغييرات بعد وصول عدد من النجوم الجدد، إضافة إلى تحفظات تتعلق بالبنود المالية والعقدية.
النجم البرازيلي يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو إجماليًا سنويًا، فيما يحصل مبابي على 15 مليون صافٍ سنويًا بالإضافة إلى مكافأة التعاقد السنوية 8 ملايين يورو صافٍ، ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 23 مليون صافٍ، أي 46 مليون إجمالي.
الصحافة تتحدث عن عرض ريال مدريد 20 مليون يورو سنويًا لتجديد العقد، فيما تُطالب حاشية اللاعب بالحصول على 30 مليون، وهو ما يجعل المفاوضات متوقفة تمامًا حاليًا.
فلورنتينو بيريز ينهي الجدل
تساءل الصحفي الإسباني الشهير أنطونيو روميرو عبر إذاعة "PRISA": "فينيسيوس، الذي قضى 11 مباراة دون تسجيل أي هدف، يطمح في عملية التجديد هذه إلى كسب 30 مليون يورو في الموسم. هل ريال مدريد مستعد لدفع 30 مليونًا لفينيسيوس، الذي سجل هدفاً واحداً في 11 مباراة؟".
إذاعة "كادينا سير" تمكنت من إيجاد إجابة للسؤال، حيث أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وصل بالفعل إلى الحد الأقصى (20-22 مليون يورو)، ولا يفكر في رفع العرض أكثر، والأمر يعتمد على فينيسيوس ليقرر ما إذا كان يريد البقاء في ريال مدريد أم يفضل الرحيل.
كل هذا على الرغم من أن هناك 200 مليون يورو على المحك، كما ذكّر أنطونيو روميرو أيضاً عبر "SER": "أن تكون مدرباً لريال مدريد ليس أمراً سهلاً مثل العثور على شخص ما ووضعه هناك لأنه يدرب بشكل جيد للغاية. في حالة فينيسيوس، يخبرونك أن النادي لم يكن له أي علاقة بالأمر. ولكن في عملية تجديد عقد فينيسيوس، يقول ريال مدريد لتشابي ألونسو إن هناك 200 مليون على المحك فيما يتعلق ببقائه أو عدم بقائه".
تحدي فينيسيوس لريال مدريد
أضاف مانو كارينيو أن البرنابيو يدرك ما يحدث، ومن هنا جاءت صافرات الاستهجان ضد اللاعب البرازيلي في المباراة أمام مانشستر سيتي: "صافرات البرنابيو ليست بسبب المباراة، بل هي تحدٍ (لي ذراع) للنادي الذي لا يجدد معه، ومع المدرب لأنه لا يحب أن يتم استبداله، ومباريات لا يظهر فيها المستوى الذي يتناسب مع ما يطلب كسبه"، أوضح مقدم برنامج "إل لارجيرو".
- Getty Images Sport
ريال مدريد لن يكسر سلم الرواتب
كان النادي مستعداً لمحاولة التفاوض بالحد الأدنى حول شروط العقد الجديد للبرازيلي، لكن الطلب المبالغ فيه من وكلائه في المحادثات الأخيرة قلب مستقبل اللاعب رأساً على عقب مجدداً.
وإذا أضفنا إلى ذلك الأداء الكروي الضعيف الذي يظهره فينيسيوس منذ حلوله ثانياً في الكرة الذهبية، فالأمر واضح وضوح الشمس. كان ريال مدريد سيدفع مبلغاً لفينيسيوس إذا فاز بالجائزة، لكن ما لا يمكن للبرازيلي أن يطمح إليه هو الحصول عليه دون الفوز، وخصوصاً مع تقديم صورة متواضعة جداً كالتي أظهرها في الأشهر الأخيرة.
إعلان