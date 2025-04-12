بيرشكوت وكورتريك | الصحفي يخاطر بأزمة جيسوس ومصير سعود .. والغامدي سينافس كانتي وفابينيو في الاتحاد

بيرشكوت يواصل السقوط في الأمتار الأخيرة..

جولة جديدة تنتهي بخيبة أمل لبيرشكوت الذي لا يزال يواصل السقوط تلو الآخر، بالخسارة الثالثة تواليًا أمام كورتريك بنتيجة (2-3)، في الجولة الثالثة من تصفيات الهبوط في الدوري البلجيكي، بمشاركة الثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي.

ثنائي الاتحاد المُعار شارك أساسيًا في تشكيل بيرشكوت، والذي باتت مبارياته بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن الفريق هبوطه رسميًا إلى الدرجة الثانية.

ورغم أن بيرشكوت، تعهد لجماهيره بأن يلعب بقتالية في مبارياته المتبقية من أجل إسعاد أنصاره، قبل وداع الدوري الممتاز، إلا أن الفريق، واصل السقوط للمباراة الثالثة، بفارق ضئيل، ليصيب جماهيره بخيبة أمل كبيرة.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي في مواجهة بيرشكوت وبورتريك..