بيب جوارديولا يطلب من إرلينج هالاند "التوقف عن التحدث" إلى ريال مدريد، في ظل قلق مانشستر سيتي بشأن مستقبل المهاجم

وفقًا لصحيفة El Nacional، لا ينظر المدرب الكتالوني إلى هالاند على أنه مجرد هداف بارع فحسب، بل كعنصر أساسي يتيح لمانشستر سيتي المنافسة على أعلى مستوى في جميع المسابقات. بالنسبة لغوارديولا، فإن الحفاظ على اللياقة البدنية والعقلية للاعب البالغ من العمر 25 عامًا أمر غير قابل للتفاوض، خاصة مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حسمًا وصعوبة.

علاوة على ذلك، يعتقد جوارديولا أن تحقيق أهداف النادي الطموحة مستحيل إذا لم يكن مهاجمه النجم يعمل بأقصى طاقته. ويصر على أن هالاند يجب أن يظل خاليًا من العبء النفسي لخوض معركة انتقالات وشيكة مع ريال مدريد، مما يضمن التزامه التام بالملعب دون أي عوامل تشتيت خارجية.