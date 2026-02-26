Getty Images Sport
بيب جوارديولا يطلب من إرلينج هالاند "التوقف عن التحدث" إلى ريال مدريد، في ظل قلق مانشستر سيتي بشأن مستقبل المهاجم
معركة جوارديولا من أجل التركيز في غرفة الملابس
مع تزايد التكهنات حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد، تزداد قلق إدارة نادي إتيهاد بشأن تأثير هذه الشائعات على نجمها. المدرب الكتالوني، المعروف باهتمامه الشديد بالتفاصيل ووئام الفريق، سئم من الضجة المستمرة القادمة من العاصمة الإسبانية. وصلت الحالة إلى نقطة حرجة حيث يشعر جوارديولا بالحاجة إلى حماية غرفة الملابس من التشتيت الخارجي خلال المرحلة الأكثر صعوبة من الموسم. لا يزال هالاند هو محور هجوم مانشستر سيتي بلا منازع، ولكن هناك مخاوف من أن الشائعات المستمرة حول انتقاله إلى سانتياغو برنابيو قد تعرقل مساعي النادي للفوز باللقب إذا تم التشكيك في التزامه.
غوارديولا يطالب بإنهاء الضجة
وفقًا لصحيفة El Nacional، لا ينظر المدرب الكتالوني إلى هالاند على أنه مجرد هداف بارع فحسب، بل كعنصر أساسي يتيح لمانشستر سيتي المنافسة على أعلى مستوى في جميع المسابقات. بالنسبة لغوارديولا، فإن الحفاظ على اللياقة البدنية والعقلية للاعب البالغ من العمر 25 عامًا أمر غير قابل للتفاوض، خاصة مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حسمًا وصعوبة.
علاوة على ذلك، يعتقد جوارديولا أن تحقيق أهداف النادي الطموحة مستحيل إذا لم يكن مهاجمه النجم يعمل بأقصى طاقته. ويصر على أن هالاند يجب أن يظل خاليًا من العبء النفسي لخوض معركة انتقالات وشيكة مع ريال مدريد، مما يضمن التزامه التام بالملعب دون أي عوامل تشتيت خارجية.
عامل ريال مدريد
وجود مدريد في هذه القصة ليس مفاجأة لأي شخص يتابع مشهد كرة القدم الأوروبية. فقد حافظ العملاق الإسباني على اهتمامه الطويل الأمد باللاعب السابق في بوروسيا دورتموند، وهو اهتمام ازداد حدة مع سعيه لتعزيز صفوفه الهجومية. ويقال إن فلورنتينو بيريز مستعد لاستكشاف كل السبل الممكنة لجلب المهاجم إلى العاصمة الإسبانية الصيف المقبل، حيث يشعر بوجود فرصة محتملة إذا أبدى اللاعب رغبته في الانتقال.
على الرغم من أن صفقة بهذا الحجم تظل معقدة من الناحية النظرية، إلا أن التهديد حقيقي بما يكفي لدفع جوارديولا إلى التحرك. إن هوس المدرب بالحفاظ على بيئة معقمة، حيث لا يهم سوى ما يحدث على أرض الملعب، دفعه إلى اتخاذ موقف حازم مع تلميذه النجم. الرسالة واضحة: يجب أن يتوقف الحوار بين الوسطاء المحيطين باللاعب والبطلة الأوروبية الحالية على الفور للحفاظ على سلامة حملة مانشستر سيتي الحالية.
ما هو المستقبل الذي ينتظر هالاند وغوارديولا؟
وفقًا لمصادر قريبة من الموقف، طلب جوارديولا شخصيًا من هالاند "التوقف عن التحدث إلى ريال مدريد" في الوقت الحالي. لا يحاول المدير الفني بالضرورة منع انتقاله في المستقبل إلى أجل غير مسمى، ولكنه يصر على تأجيل جميع المفاوضات حتى نهاية الموسم الحالي. أولوية بيب هي أن يركز المهاجم بنسبة 100٪ على المباريات المقبلة، بدلاً من التفكير في شكل حياته في الدوري الإسباني العام المقبل.
بمجرد انطلاق صافرة النهاية لموسم 2025-26، أشار جوارديولا إلى أن هالاند سيكون لديه "الحرية الكاملة في فعل ما يشاء". ومع ذلك، حتى ذلك الحين، فإن التوقعات تشير إلى التزام تام بمشروع مانشستر سيتي. يبقى أن نرى ما إذا كان هالاند سيأخذ بنصيحة جوارديولا، لكن التوتر بين بطل إنجلترا والعملاق الإسباني يستمر في الغليان تحت سطح اللعبة الأوروبية.
