بيانات ضخمة تكشف معضلة ألونسو: ريال مدريد "المتصدر الحقيقي".. وبرشلونة "المحظوظ" يستحق "المركز الثاني"!
الفرص المحققة.. وصراع الصدارة
وفقاً للبيانات الضخمة الخاصة بـ "Stats Perform"، يجب أن يكون ريال مدريد في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني قياساً بالفرص التي صنعها وتلك التي صنعها خصومه ضده، برصيد يقارب 39 نقطة.
حسب صحيفة "آس"، فإن الإحصاءات تظهر معاناة رجال تشابي ألونسو أمام المرمى، إذ يحصل الفريق على فرص كبيرة في مبارياته بالدوري، لكن اللاعب الوحيد الذي يستجيب هو كيليان مبابي. بقية الفريق أدائهم أقل من المتوقع فيما يتعلق بعدد الأهداف، وهذا الأمر يؤثر عليهم في جدول الترتيب.
ومع ذلك، فإن برشلونة يتفوق بفارق كبير عما "يجب أن يكون"، حيث تشير الإحصائيات المتقدمة إلى أنه يجب أن يحمل رقماً أسوأ مما يمتلكه حالياً، وأنه يجب أن يكون في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.
تغييرات في ترتيب المسابقة
تظهر هذه الدراسة تغييرات كبيرة في المسابقة المحلية. المركز الرابع، الذي يحتله فياريال حالياً، سيكون من نصيب أتلتيك بيلباو. أما رايو فاييكانو، القريب من الهبوط، فكان يجب أن يكون ثامناً وينافس مجدداً على المراكز الأوروبية، تماماً مثل ريال سوسيداد وفالنسيا.
سيلتا فيجو وإلتشي، اللذان يتواجدان في النصف العلوي من الجدول، يجب أن يكونا في النصف السفلي.
واحدة من أكثر الحالات إثارة للدهشة هي حالة إشبيلية؛ فهو من بين أفضل الفرق استغلالاً لفرصه، حيث يقع في منتصف الجدول بينما يجب أن يكون في المركز قبل الأخير وفقاً لهذه الدراسة. كذلك الأمر بالنسبة لمايوركا، حيث يجب أن (يتذيل) مراكز الهبوط.
من بين الفرق الموجودة حالياً في مراكز الهبوط (ليفانتي، أوفييدو، وجيرونا)، فإن الفريق الأستوري (أوفييدو) فقط هو الذي سيبقى في مراكز الهبوط للدرجة الثانية، حيث أن (ليفانتي) و(جيرونا) يجب أن يكونا خارج تلك المراكز وفقاً لتوقعات النقاط.
الفرق الوحيدة التي توجد في المركز الذي "تستحقه"، وفقاً لهذه الدراسة، هي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس. كلا الناديين، الثالث والسادس، يستجيبان لإحصائيات الأهداف المتوقعة والمستقبلة. إسبانيول، ألافيس، أوساسونا وخيتافي لا تختلف مراكزهم كثيراً.
برشلونة سيتوج بطلاً
تتنبأ البيانات الضخمة أيضاً بكيفية انتهاء البطولة بناءً على النقاط الحالية للفرق. وفقاً للدراسة، لن تكون هناك تغييرات في المراكز الأربعة الأولى، مع رفع برشلونة للقب الدوري مجدداً. بيتيس وإسبانيول سيذهبان إلى أوروبا، لكن مع تبادل المراكز التي يحتلونها الآن. سيلتا فيجو، بوضعه الحالي، سينهي الموسم سابعاً.
كما هو الحال في المراكز الأربعة الأولى، يحدث الأمر نفسه مع الهبوط. سيهبط إلى الدرجة الثانية كل من أوفييدو وليفانتي وجيرونا، ولكن مع تبادل المراكز بين الفريق الفالنسي والفريق الأستوري.
ماذا بعد لريال مدريد وبرشلونة؟
نجحت كتيبة "الميرينجي" مؤخراً في التقاط أنفاسها وتضميد جراحها النازفة، محققة سلسلة من الانتصارات المتتالية (3 مباريات)، كانت طوق النجاة لإنقاذ رقبة الجهاز الفني.
فبعد الفوز الشاق في الكأس على تالافيرا (3-2) والانتصار القيصري على ألافيس، جاءت ثنائية إشبيلية الأخيرة لتمنح الفريق جرعة ثقة كانت مفقودة بشدة عقب أسبوع "أسود" شهد السقوط القاري أمام مانشستر سيتي والمحلي أمام سيلتا فيجو.
ورغم جمع 42 نقطة واستعادة نغمة الفوز، لا يزال الأداء المدريدي تحت المجهر، حيث تظهر النتائج تذبذباً مقلقاً لا يليق بمطارد مباشر لبرشلونة المتوهج.
الآن، يقف الفريق الملكي أمام "عنق الزجاجة" الحقيقي مع مطلع العام الجديد (2026)؛ إذ لا مجال لأي عثرة عندما يستضيف ريال بيتيس العنيد في الليجا يوم 4 يناير، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى "محرقة" الديربي لمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 8 يناير.
هذه المواجهات القادمة لن تكون مجرد مباريات، بل هي "حكم نهائي" سيحدد ما إذا كانت استفاقة مدريد حقيقية وقادرة على تقليص الفارق مع الصدارة، أم أنها مجرد مسكنات مؤقتة قبل الانفجار الكبير.
أما برشلونة، فقد حقق فوزاً مريحاً بنتيجة 2-0 على فياريال في آخر مباراة له بالدوري، ومع دخول الدوري الإسباني الآن في عطلته الشتوية، سيعود "البلوجرانا" لمنافسات الدوري في 3 يناير عندما يواجهون منافسهم المحلي إسبانيول في ملعب "آر سي دي إي".
