بول سكولز محق: ساندرو تونالي أفضل من ديكلان رايس وهو البديل المثالي لكاسيميرو في مانشستر يونايتد

بعد فرنانديز، الذي كان بلا شك القوة الدافعة كقائد للفريق وصانع ألعاب استثنائي، يجب اعتبار كاسيميرو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد حتى الآن هذا الموسم. اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عاد بالزمن إلى الوراء ليقطع الهجمات ويشن هجمات جديدة كما يشاء، بينما ساهم أيضًا في تسجيل سبعة أهداف، مما شكل تهديدًا خطيرًا بشكل خاص من الكرات الثابتة.

كل هذا يجعلك تتساءل لماذا قرر مانشستر يونايتد عدم تمديد عقد اللاعب البرازيلي الدولي لمدة عام آخر. من الواضح أن كاسيميرو لم يفقد موهبته الكروية بعد، كما اعترف جيمي كاراغر في الأسابيع الأخيرة.

يقال إن مانشستر يونايتد حريص على ضم لاعب أصغر سناً ليشارك كوبي ماينو في خط الوسط، وهو أمر منطقي عند التخطيط للنجاح في المستقبل. ومع ذلك، فإن استبدال كاسيميرو، الذي يشبه إلى حد كبير النجم الذي كان في ريال مدريد، مهمة صعبة للغاية.

لكن هناك رجل واحد قد يكون على مستوى هذه المهمة. وفقًا لصحيفةTelegraph، يحتل ساندرو تونالي مكانة عالية في قائمة رغبات مانشستر يونايتد، حيث ادعى وكيل نجم نيوكاسل مؤخرًا أن الإيطالي يدرس خياراته قبل فترة الانتقالات الصيفية. إذا كان كبار المسؤولين في أولد ترافورد جادين في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول عام 2028، فيجب عليهم التركيز على تونالي كهدفهم الأول الآن، لا سيما أنه سيأتي إلى أولد ترافورد بدعم من أسطورة النادي.