Getty Images Sport
ترجمه
بوكايو ساكا يفوز بالكرة الذهبية؟ نجم أرسنال يتحدى هاري كين وديكلان رايس على الجائزة الكبرى
الثلاثي الإنجليزي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2026
مع عدم فوز أي لاعب من البلاد بهذه الجائزة المرموقة منذ فوز أوين التاريخي في عام 2001، هناك آمال كبيرة في أن تنتهي أخيرًا فترة الجفاف التي استمرت 25 عامًا. بينما سيطر كين ورايس على المناقشات المبكرة، ظهر منافس جديد من النخبة من ملعب الإمارات.
يحظى جناح أرسنال ساكا الآن بدعم لمنافسة زملائه في المنتخب الوطني على الجائزة الفردية الأعلى في كرة القدم. يعتقد هاسلبانك، المهاجم السابق لتشيلسي ومدرب إنجلترا، أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يلعب بمستوى يجعله منافسًا مباشرًا لأفضل اللاعبين في العالم. ويصر هاسلبانك على أنه لا يمكن تجاهل ثبات أداء ساكا وأهميته الكبيرة قبل حفل توزيع الجوائز في أكتوبر.
- Getty Images Sport
هاسلبانك يشيد بهاري كين وديكلان رايس
بعد أن عمل عن كثب مع المنتخب الوطني، شهد هاسلبانك تطور هؤلاء اللاعبين عن كثب. في حديثه في برنامج talkSPORT Breakfast، تحدث الهولندي عن الموسم الرائع الذي يعيشه كل من كين ورايس. كان كين قاتلاً في ألمانيا، حيث سجل 45 هدفاً في جميع المسابقات مع بايرن ميونيخ في سعيه للفوز بلقبه الأوروبي السابع.
في الوقت نفسه، كان رايس دعامة قوية في خط وسط أرسنال، حيث ساهم بأربعة أهداف و11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات لتعزيز حظوظ الفريق في تحقيق رباعية الألقاب. عندما طُلب من هاسلبانك الاختيار بينهما، قال: "أعتقد أن ديكلان رايس كان مثاليًا إلى حد ما، بقدر ما يمكن أن يكون مثاليًا على مدار الموسم بأكمله. ولكن إذا نظرنا إلى ما يفعله هاري كين في ألمانيا، فهذا أمر لا يصدق. لذا، أي منهما جيد بالنسبة لي".
بوكايو ساكا ينضم إلى نخبة اللاعبين
بينما سارع هاسلبانك إلى الإشادة بالإنجازات الرائعة التي حققها كين ورايس، سرعان ما تحولت المحادثة إلى الحديث عن عمق المواهب التي تستعد لكأس العالم 2026. وخلال هذا الجزء من المحادثة، دافع مهاجم الدوري الإنجليزي السابق عن إدراج ساكا ضمن أفضل اللاعبين في العالم. وشدد على أن الجناح الشاب يستحق أن يكون على نفس مستوى المرشحين الأكثر شهرة للفوز بجائزة الكرة الذهبية.
فيما يتعلق بمكانة ساكا في هذه النخبة، كان هاسلبانك واضحًا في تقييمه المتفائل. وقال بثقة: "لقد سألتني سابقًا عن هاري كين ورايس - الكرة الذهبية. أعتقد أن ساكا سيكون قريبًا جدًا منهما، أو في نفس المجموعة. هذا هو تقديري له". وهذا يمثل تأييدًا كبيرًا من المدرب ذي الخبرة الواسعة.
- AFP
مكافأة نجم أرسنال الأعلى أجراً
لا ينعكس تأثير ساكا الهائل في إشادة النقاد فحسب، بل أيضًا في مكانته المرموقة داخل فريق أرسنال. فقد تعهد الجناح الديناميكي مؤخرًا بمستقبله على المدى الطويل مع النادي اللندني من خلال توقيع عقد جديد مربح، مما جعله رسميًا اللاعب الأعلى أجرًا في الإمارات. وهذا يسلط الضوء على مدى أهميته لفريق يتصدر حاليًا الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط.
على الرغم من انخفاض طفيف عن مساهماته المذهلة في 26 هدفًا العام الماضي، لا يزال رصيد ساكا الحالي من ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 36 مباراة - بما في ذلك خمسة من كل منهما في الدوري - حاسمًا. بينما يسعى أرسنال لتحقيق المجد المحلي ويطارد بايرن ميونيخ النجاح الأوروبي، ستأسر المعركة بين ساكا ورايس وكين مشجعي كرة القدم. إن احتمال تنافس ثلاثة نجوم إنجليز على الجائزة الكبرى أمر غير مسبوق حقًا.
إعلان