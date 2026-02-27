Getty Images Sport
ترجمه
بوروسيا دورتموند رفض "مبلغًا كبيرًا من المال" مقابل سيرهو جيراسي، حيث كشف وكيل اللاعب عن موقف النادي الألماني الواضح بشأن مستقبل "المهاجم المضمون"
دورتموند يرفض انتقال جيراسي
أصبح اللاعب الدولي الغيني البالغ من العمر 29 عامًا، والذي كان محورًا أساسيًا في خط هجوم الفريق الأسود والأصفر منذ وصوله، هدفًا رئيسيًا لمطاردة مكثفة. حاول أحد الأثرياء المجهولين جذب اللاعب بعيدًا عن سيغنال إيدونا بارك في منتصف موسم صعب.
في كرة القدم الحديثة، من الصعب للغاية رفض مثل هذه العروض المربحة في منتصف الموسم، والتي غالبًا ما تختبر عزيمة النادي. ومع ذلك، أوضح عملاق الدوري الألماني بوضوح أن طموحاته الرياضية الشاملة ورغبته في تحقيق النجاح على أرض الملعب تفوق بكثير أي مكاسب مالية فورية. من خلال إيقاف الصفقة المحتملة بسرعة وحسم، أرسل دورتموند إشارة واضحة إلى بقية أوروبا بشأن أولوياته التنافسية الفورية.
- Getty Images Sport
داخل محادثات الانتقال
التفاصيل المثيرة للاهتمام المحيطة بهذه المحاولة الفاشلة للتعاقد مع اللاعب تم الكشف عنها مؤخرًا من قبل الممثل الموثوق لغيراسي، روجر ويتمان من وكالة ROGON البارزة. في حديثه مع Sky Sport، قدم لمحة عن المناقشات السرية، مؤكدًا أن النادي المهتم بشدة "عرض مبلغًا كبيرًا من المال".
وأوضح ويتمان أن الفريق الذي لم يذكر اسمه اتصل به وقدم العرض المربح إلى الإدارة العليا لدورتموند. وقال: "ثم فعلت ما يجب فعله: سألت النادي. ورفضوا. وكان ذلك نهاية الأمر". "تم عرض مبلغ كبير من المال، [لكن دورتموند] أعلن بوضوح أنه لا يريد ذلك لأنه طموح".
الهداف المضمون لفريق BVB
كان التزام دورتموند الثابت بالاحتفاظ بالمهاجم الغيني متجذراً بعمق في مكانته التي لا يمكن إنكارها كتهديد هجومي مدمر. ظل هذا الموقف الحازم دون تغيير تماماً، حتى عندما عانى اللاعب من تراجع قصير وغير متوقع في مستواه الفردي في وقت سابق من الموسم الحالي. وأضاف فيتمان: "التزم النادي قائلاً: 'نحن طموحون ولا نريد أن نتخلى عن هذا اللاعب لأنه هداف مضمون'".
وقد بدأت هذه الثقة الراسخة من قبل الإدارة تؤتي ثمارها على أرض الملعب. فقد عاد جيراسي مؤخراً إلى أفضل مستوياته القاتلة، وسجل خمسة أهداف حاسمة في آخر أربع مباريات له في الدوري الألماني. وقد رفع هذا الانتعاش الملحوظ رصيده الإجمالي المثير للإعجاب هذا الموسم إلى 16 هدفاً في 35 مباراة رسمية، مما يؤكد صحة القرار الجريء الذي اتخذه مجلس الإدارة برفض العروض المليونية في فترة الانتقالات الشتوية.
- Getty Images Sport
الخلاص في الكلاسيكيات
مع عقده الحالي الشامل الذي يستمر حتى صيف 2028، يظل جيراسي محور الاهتمام بلا منازع في مشروع دورتموند الرياضي طويل الأمد. بعد خروج النادي المؤلم والمثير للجدل من دوري أبطال أوروبا على يد فريق أتالانتا الإيطالي، اشتدت الضغوط الداخلية والخارجية بشكل كبير لتحقيق نجاح ملموس في المسابقات المحلية.
يجب أن يتحول تركيز الفريق الآن بالكامل إلى المواجهة المرتقبة "كلاسيكير" ضد منافسه اللدود والتاريخي بايرن ميونيخ هذا السبت. في هذه المواجهة التاريخية، سيعتمد دورتموند بشكل كبير على مهاجمه المحبوب الذي تم الاحتفاظ به ليقود الهجوم بلا رحمة. بعد خيبة الأمل الكبيرة التي عاشها الفريق في بيرغامو، يمثل المهاجم الغزير الأهداف أفضل أمل لـ BVB في تحقيق انتصار حاسم، والحفاظ على كبريائه، وإبقاء آماله المتضائلة في الفوز باللقب المحلي حية حقًا مع دخول الموسم الشاق مرحلته النهائية والحاسمة.
إعلان