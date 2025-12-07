Getty Images Sport
"بلا مهاجمين" أمام برشلونة.. ضربة موجعة لآينتراخت فرانكفورت بعد سداسية لايبزيج المذلة!
فرانكفورت في قلب العاصفة قبل مواجهة برشلونة
في بروفة كارثية قبل موقعة دوري الأبطال، تجرع آينتراخت فرانكفورت مرارة هزيمة تاريخية مذلة بسداسية نظيفة (6-0) أمام مضيفه لايبزيج على ملعب 'ريد بول أرينا'.
المباراة تحولت إلى كابوس حقيقي في الشوط الثاني، حيث انهار دفاع 'النسور' تماماً ليستقبل يان ديوماندي الهدايا ويسجل 'هاتريك' في غضون 18 دقيقة فقط (47، 55، 65)، بعد أن مهد كونراد هاردر وباومجارتنر الطريق في الشوط الأول.
هذه الفضيحة الكروية لم تضرب معنويات الفريق فحسب، بل كشفت عن كارثة دفاعية، حيث بات فرانكفورت يمتلك أضعف خط دفاع في الدوري الألماني باستقباله 29 هدفاً في 13 مباراة.
النتيجة جمدت رصيد الفريق عند 21 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع، مبتعداً بفارق شاسع عن المتصدر بايرن ميونخ (37 نقطة) ووصيفه لايبزيج (29 نقطة)، ما يضع المدرب توبمولر في موقف لا يحسد عليه قبل مواجهة هجوم برشلونة الكاسح".
ماذا قال مدرب فرانكفورت بعد سداسية لايبزيج؟
دينو توبمولر، مدرب "النسور"، تحدث بصراحة عن "إذلال"، بينما حاول المدير الرياضي ماركوس كروشه إخماد أي حريق في مقاعد البدلاء (حول مستقبل المدرب)، وأكد قائلاً: "لا يوجد نقاش حول المدرب"، رغم أنه طالب بردة فعل فورية في كامب نو. وحذر: "يجب علينا تصحيح الأخطاء وإظهار عقلية دفاعية مختلفة ضد برشلونة".
تحسر كروشه على أن "كل الأهداف كان يمكن الدفاع ضدها"، واعترف بأن الهشاشة الحالية تتكرر أسبوعاً تلو الآخر: "لسنا مستقرين بما يكفي للتعامل مع هذا النوع من الضربات"، مشيراً إلى نقص الكثافة في الثنائيات وغياب الصلابة.
من جهته، قال دينو توبمولر، الذي بدا متأثراً بشكل واضح، وتحمل جزءًا من المسؤولية: "نخسر معاً ونفوز معاً. الموضوع الآن هو النهوض".
أزمة في هجوم فرانكفورت
لا تقتصر كارثة فرانكفورت على كونه صاحب "أسوأ دفاع" في ألمانيا حالياً، بل تمتد المصيبة إلى الهجوم الذي ضربته "لعنة الإصابات" بشكل متزامن، ما جرد المدرب دينو توبمولر من أهم أسلحته قبل أصعب اختبار في الموسم أمام برشلونة.
تعد إصابة المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي الخبر الأسوأ توقيتاً. باتشواي تم الدفع به أساسياً لأول مرة (ضد لايبزيج) ليكون هو "الحل" ورأس الحربة الذي يعول عليه الفريق لإنقاذ الموسم.
إصابته الفورية تعني أن "ورقة الإنقاذ" احترقت قبل أن تبدأ، حيث يغيب جوناثان بوركاردت "لفترة طويلة"، إلى جانب مرض أنسجار كناوف، وهو ما يمثل ضربة "تكتيكية" موجعة لحسابات الفريق الألماني.
نقص البدائل يرسم مشهداً مقلقاً قبل الاختبار الأكثر تطلباً: النجاة أمام برشلونة لعدم تفاقم الأزمة في دوري أبطال أوروبا، حيث يعيش الفريق وضعاً أوروبياً حرجاً لا يقل سوءاً عن نكسته المحلية، إذ اكتفى بانتصار يتيم خلال خمس جولات، جاء على حساب جلطة سراي التركي.
عدا ذلك، كانت المحصلة مخيبة بسقوطه أمام ثلاثي العيار الثقيل (أتلتيكو مدريد، ليفربول، وأتالانتا) واكتفائه بتعادل وحيد أمام نابولي. هذه السلسلة السلبية ألقت بـ'النسور' إلى المركز الـ 28 في الترتيب العام، ليصبحوا خارج دائرة التأهل حالياً، حيث يبتعدون بفارق نقطتين عن المركز الـ 24، آخر المقاعد المؤهلة لملحق دور خروج المغلوب، ما يجعل مواجهة برشلونة القادمة بمثابة 'مسألة حياة أو موت' لإنقاذ موسمهم القاري.
ماذا ينتظر برشلونة في الفترة المقبلة؟
في الجهة المقابلة، عاشت جماهير برشلونة ليلة كروية سعيدة أمس السبت، حيث عاد الفريق بفوزٍ عريض ومثير من معقل ريال بيتيس بنتيجة (5-3) في قمة شهدها ملعب 'لا كارتوخا'.
اللقاء كان بمثابة 'مهرجان أهداف' أثبت فيه الهجوم الكتالوني قوته الضاربة، واختتم أسبوعاً مثالياً لكتيبة 'البلوجرانا'، مانحاً الفريق دفعة معنوية هائلة حيث ابتعد بصدارة ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة (من 16 مباراة).
بعد الفوز على بيتيس، لن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن برشلونة تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.
عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.
وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.
