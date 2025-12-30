بعد تلقيه 60 ألف يورو من مبابي.. معاقبة شرطي فرنسي بإحالته للتقاعد المبكر "الإجباري"!

تعرض شرطي مكلف بأمن المنتخب الفرنسي لعقوبة تأديبية من قبل المديرية العامة للشرطة الوطنية، تمثلت في إحالته للتقاعد المبكر (الإجباري) بعد تلقيه هدية من كيليان مبابي، وذلك وفقاً لما علمته وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء من مصادر مقربة من القضية، وهو ما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة "لو موند".

في يونيو 2023، تلقى هذا الشرطي المعين لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هدية بقيمة 60,300 يورو من القائد الحالي للمنتخب الفرنسي، مصدرها مكافأته عن كأس العالم 2022.

وقد تم الإبلاغ عن هذا المبلغ من قبل أحد المصرفيين إلى "تراكفين"، وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة المالية الفرنسية، في يوليو 2024، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي.

وأكد محامي (الضابط)، جان بابتيست سوفرون، لوكالة فرانس برس هذا الصيف أن "التبرع الذي تم استلامه عن كأس العالم 2022 كان مشروعاً، وتم بواسطة شيك ولم يكن من الضروري التصريح به".

وبحسب المصادر، تم استدعاء الشرطي، المتورط في إجراء إداري من قبل المفتشية العامة للشرطة الوطنية، للمثول أمام مجلس تأديبي في أكتوبر، دون أن تُفرض عليه أي عقوبة في ذلك الوقت.

ومع ذلك، وبعد بضعة أسابيع، وتحديداً في 20 ديسمبر، قررت المديرية العامة للشرطة الوطنية معاقبته بالتقاعد المبكر بسبب عدم إبلاغه إدارته بهذا التبرع، وفقاً لما أوضحته المصادر.