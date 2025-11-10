Getty Images Sport
بعد إصابتهما أمام فاييكانو.. كشف مدة غياب فالفيردي وحالة كورتوا!
تفاصيل إصابة فيدي فالفيردي
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه جرى تشخيص إصابة فالفيردي في العضلة نصف الغشائية في ساقه اليمنى، مشيرة إلى أن هذه الإصابة ستبعده لمدة 10 أيام عن الملاعب، وجاءت كنتيجة مباشرة للإرهاق الشديد بعد أن لعب 1,261 دقيقة هذا الموسم.
وجاءت الإصابة بعد إصرار ألونسو على إشراكه كـ"ظهير طوارئ" أمام رايو، رغم أن اللاعب كان يعاني بالفعل من "انزعاج عضلي" وإرهاق واضح عقب مباراة ليفربول. وخلال 83 دقيقة من الركض، وصل جسده إلى "أقصى حدود" الإجهاد، لدرجة أنه "هو من طلب التغيير" بنفسه.
نتيجة لذلك، سيغيب فالفيردي عن وديتي منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي المقبلة (ضد المكسيك والولايات المتحدة)، وسيبقى في فالديبيباس للتعافي، حيث يضع النادي هدفاً لعودته بنسبة 100% أمام إلتشي يوم 23 نوفمبر 2025.
أرنولد وفالفيردي.. أزمة تكتيكية عميقة
كشفت نتيجة التعادل السلبي (0-0) لريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني عن أزمة تكتيكية عميقة يديرها المدرب تشابي ألونسو، تتجاوز مجرد العقم الهجومي للثلاثي مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام. فبدلاً من إيجاد الحلول، أثارت قرارات ألونسو جدلاً، وتحديداً "المقامرة" ببدء المباراة بفيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.
كان فالفيردي قد خرج مرهقاً من مباراة ليفربول، لكن ألونسو قرر الاعتماد عليه مجددًا أمام فاييكانو، في المقابل، ظل الحل الطبيعي والصفقة الكبرى، ترنت ألكساندر أرنولد، "مجمداً" على مقاعد البدلاء.
فضل المدرب الاعتماد على "فالفيردي المنهك على أرنولد الجاهز"، ولم يقم بالتبديل إلا مضطراً بعد استسلام اللاعب الأوروجوياني، في رسالة واضحة تنم عن انعدام ثقة ألونسو بالنجم الإنجليزي، الذي فشل قبل ذلك -في بداية الموسم- في تثبيت اسمه كأساسي على حساب الظهير المخضرم داني كارباخال.
بالنسبة لفالفيردي، هناك تكرار (للإصابات). رغم أنها ليست في نفس المنطقة، كما أوضح تشابي ألونسو في المؤتمر الصحفي
البقاء في فالديبيباس وتفويت وديتي الأوروجواي سيكون أفضل علاج للنجم المرهق، بعدما لعب 15 مباراة من أصل 16 ممكنة. أي 1,261 دقيقة من 1,440 (دقيقة)، علمًا بأنه خاض 7 من هذه المواجهات كظهير أيمن.
تفاصيل إصابة تيبو كورتوا
يعيش ريال مدريد حالة من الترقب بشأن حارسه الأول تيبو كورتوا، الذي خرج هو الآخر بانزعاجات عضلية من مباراة رايو فاييكانو. على عكس فالفيردي الذي طلب التغيير، أكمل كورتوا المباراة، لكنه شعر بـ"آلام في الفخذ" في ساقه اليمنى.
ورغم أن التشخيص الأولي للنادي أشار إلى أنها مجرد "إجهاد عضلي" بسيط، إلا أن الحارس البلجيكي لا يزال "في انتظار الفحوصات" الطبية النهائية لتحديد حجم الإصابة بدقة، ومن المتوقع صدور التشخيص الرسمي "قريباً".
يخشى ريال مدريد غياب كورتوا في هذه الفتة الحساسة من الموسم، خاصة مع أهميته الفائقة للفريق. ويأمل تشابي ألونسو أن تكون نتيجة الفحوصات إيجابية، لا سيما بعد الأداء البطولي الأخير لكورتوا ضد ليفربول وكونه الحارس الأكثر تصدياً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (22 تصدياً).
ماذا ينتظر ريال مدريد في الفترة المقبلة؟
سيتمكن فالفيردي من البقاء خلال فترة التوقف مع تشابي. فترة إعداد مصغرة أخرى، كما هو الحال في كل نافذة (توقف دولي) للفيفا. وفي هذه الحالة، ستكون (فترة الإعداد) للجميع، باستثناء أولئك الذين غادروا بالفعل مع منتخباتهم (في انتظار موقف كورتوا): "هاوسن (إسبانيا)، جونزالو (منتخب تحت 21 عامًا)، فينيسيوس، رودريجو، ميليتاو (البرازيل)، مبابي، كامافينجا (فرنسا)، بيلينجهام (إنجلترا)، ألابا (النمسا)، جولر (تركيا) ودياز (المغرب)".
بعد العودة من التوقف الدولي، يدخل ريال مدريد فترة حاسمة ومزدحمة بالمباريات مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، حيث تتنوع التحديات بين المنافسات المحلية في الدوري الإسباني والسوبر، والمواجهات القارية في دوري أبطال أوروبا.
تبدأ الالتزامات أواخر نوفمبر، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يلتقي الفريق مع أولمبياكوس يوم 23 نوفمبر في الدوري، يليه صدام أوروبي ضد جيرونا يوم 26 نوفمبر، قبل أن يختتم الشهر بمواجهة قوية ضد أتلتيك بيلباو يوم 30 نوفمبر.
ويشهد شهر ديسمبر جدولاً مضغوطاً يبدأ بلقاء سيلتا فيجو (3 ديسمبر)، يليه قمة أوروبية منتظرة ضد مانشستر سيتي (7 ديسمبر). ويعود الفريق للمنافسات المحلية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس (10 ديسمبر)، ثم إشبيلية (14 ديسمبر)، ويختتم العام بلقاء ريال بيتيس يوم 21 ديسمبر.
